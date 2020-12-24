富旺國際（6219）總銷23億元的「天際W 0NE」建案，總戶數195戶，目前銷售率68％，24日舉行開工典禮，預計2024年完工。富旺國際旗下建設事業處總經理林宗毅表示，包括新竹湖口的「站前新時代」、苗栗造橋的「文湖大鎮」、高雄楠梓的「富旺璞森」、台中龍井的「森境大院」，及新竹湖口的「沐林森藏」等五個建案，總戶數697戶，總銷32億元，預定2021年推出搶市。

富旺旗下建築基地，從桃園至高雄，富旺手中共有17建築個案，總戶數1,919戶，總銷114.09億元。林宗毅透露，其中只有一建案，受到中央銀行祭出不動產選擇性信用管制措施，而影響建案的貸款成數。

針對央行的上述信用管制措施，林宗毅透露，早在3個月前，富旺董事長林正雄已指示兩項注意事項，一是潛銷建案，公司已收訂單，要馬上約客戶簽約；二、買地過程中，公司盡量放寬條件，答應地主，以免影響銀行貸款案的送件進度。

對於明年度推案，富旺已規劃新竹湖口的「站前新時代」，62戶，總銷4.37億元、苗栗造橋的「文湖大鎮」，273戶，總銷11億元、高雄楠梓的「富旺璞森」，100戶，總銷6億元、台中龍井的「森境大院」個案，182戶，總銷7.82億元，及新竹湖口的「沐林森藏」個案，80戶，總銷3億元，合計697戶，總銷32億元，均預定2021年推出。其中，多個建案會趕在明年329檔期推出。

至於購地計畫，富旺今年仍積極進行。林宗毅說，富旺今年8月剛取得台中市向上路與忠明南路口的「麗人理容KTV」土地，目前已過戶完成，未來會規劃一棟21層樓住宅大樓建案。

富旺「天際W 0NE」是一棟地上23樓，地下5樓的大樓建案，並打造台中首見、全台罕見的「懸空透明泳池」，總銷23億元。其中，住家每戶建坪19至27坪；另限量9戶黃金店面，建坪33至120坪。

富旺從早期房屋銷售做起，再跨足建設公司，先從外圍推案。林宗毅強調，富旺的品牌知名度提高後，公司會慢慢回到市中心推案，因為市中心的人口聚集，且上班人潮及就業人口多，相對地住房需求也比較高。

因銷售成屋陸續入帳，富旺累計今年前11月合併營收21.58億元、年增58.25％，創同期新高。但累計今年前三季稅後盈餘逾3,114萬元，不如去年同期逾8,912萬元。

法人認為，富旺手中2018年兩個建案，已100％完銷，加上認列不動產處分利益，及不少上市公司股票處分利益，預估今年度營收與獲利，均可望優於去年度。

(工商 )