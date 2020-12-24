24日晚平安夜，香港網民號召在尖沙嘴天星碼頭五支旗杆、沙田百步梯、元朗西鐵站、觀塘海濱花園及維園籃球場等5個地點，發起「12.24和你報街（佳）音」，入晚後，盡管因新冠疫情港府禁止多處聚眾營業，不過在尖沙嘴、中環多地仍有許多市民上街過節，人潮湧現，港警嚴陣以待，四處巡邏，還逮捕了兩名13歲少年，涉嫌非法持有空氣槍和手榴彈形狀透明子彈瓶，依涉嫌持有仿製槍械扣查。

香港東網報導，壹傳媒黎智英，被控涉嫌欺詐後再被加控違反《香港國安法》「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪嫌，於23日交保後。有網民號召在24日平安夜於多區進行集會，警方派出大批警員於沙田、元朗、觀塘及銅鑼灣區攔查。

港媒報導，在傍晚5時許，警方於沙田大會堂附近截查兩名13歲少年，並在他們身上搜出空氣槍及手榴彈形狀的透明子彈樽。其中一人身上有BB彈槍、彈匣、內藏BB彈的容器各一；另一人身上有彈匣、瞄準器各一。

報導稱，網上有活動聲稱，平安夜晚間8時於沙田百步梯、元朗西鐵站、觀塘海濱花園、及維園籃球場活動，紀念今年聖誕無法團圓的每一個家庭。傍晚起，數十名警員於沙田大會堂一帶巡視，曾任警務處助理處長、現任新界南總區指揮官麥展豪，晚上8時多也抵達聯同制服警員巡邏。

警方聲稱，網上有人號召他人在全港各區進行未經批准的集結，於是派員在各區加強巡邏及截查可疑人士，防止及打擊罪案。

香港01新聞網稱，盡管疫情下的平安夜，港府多次呼籲市民保持社交距離、減少聚會，限聚令最多二人同行；晚間6點後食肆禁止堂食，中環蘭桂坊因酒吧必須關閉，基本上無餐廳營業，恍如空城。然而，在尖沙嘴、中環多區，市民依然出街過節，人潮洶湧，根本不可能保持1.5米社交距離，有人乾脆拿掉口罩。

警方於Facebook表示，警方留意到有人於網上號召他人於今日在全港各區進行未經批准的集結，於是派員在各區加強巡邏及截查可疑人士，防止及打擊罪案。同時譴責有人在鬧市持有仿製槍械，對公眾安全及公共秩序造成威脅。

此外，天水連線元朗區區議員伍健偉24日晚間曾於元朗西鐵站出現，被多名軍裝員截查並要求離開，否則將開罰單。

香港01報導，晚間20時30分左右，經常出現在示威現場的「王婆婆」，在尖沙嘴天星小輪碼頭對面搖動黃雨傘，高呼「聖誕快樂」、「願榮光歸香港」、「五大訴求 缺一不可」。

(中時 )