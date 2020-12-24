「Breaking Defense」23日報導，隨著伊朗「聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼遇刺將屆滿週年，以色列海軍的海豚級潛艦日前在埃及的同意下，穿越蘇伊士運河並駛向波斯灣。由於海豚級潛艦配備先進武器，包含可搭載核彈頭的長程彈道飛彈，以色列此舉無疑向德黑蘭 「發出明確警告不要輕舉妄動」。

報導指出，據以色列情報機構得到的消息，隨著伊朗「聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼遇刺將滿週年，伊朗很可能選在1月3日這一天，對美國與以色列發動軍事行動。因此，以國潛艦高調的走訪行程，可能與嚇阻伊朗發動攻擊有關。蘇雷曼尼於2020年1月3日，因川普批准空襲而死於巴格達國際機場。

事實上，美參謀長聯席會議主席密利上週才走訪以色列，針對伊朗可能攻擊以色列的目標一事，協調美以雙方的聯合行動。報導還轉引以色列資深記者拉威德(Barak Ravid)報導，指出以國政府已下令以色列國防軍做好準備，一旦美國對伊朗採取行動將全力配合。

甚至，以色列國防軍接受的指令，其「想定是建立在川普於1月20日離開白宮前，以色列國防軍應做好準備以配合美國對伊朗發動行動」。拉威德還提到，以國參謀總長甘茨(Benny Gantz)在過去2週還與美國代理防長米勒進行2次對話，不知是否討論行動內容。

不過，川普也有可能在伊朗發動攻擊前先發制人。《紐約時報》12月初才披露，川普在白宮會議上討論打擊伊朗納坦茲濃縮鈾設施的可能性；只不過副總統彭斯、國務卿蓬佩奧與其他官員，指出這會讓區域情勢升級，事態也會急轉直下，才讓川普打退堂鼓。

就在《紐約時報》報導曝光不久，蓬佩奧走訪以色列與波灣國家。當其還在波灣參訪時，美國則宣布2架B-52轟炸機由路易斯安那州巴克斯得空軍基地(Barksdale Air Force Base )飛往中東，嚇阻「區域爆發侵略」。中央司令部指出，B-52駕臨目的在於阻止侵略分子，並表達美國對中東盟國的支持；加上日前美方撤出巴格達使館部分人員，顯示中東地區近來情勢愈來愈緊繃。

(中時新聞網)