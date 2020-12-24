醫師蘇偉碩頻頻發表萊劑危害健康說法，被衛福部告發，之後被爆引用的論文數據誤植，萊劑毒性比搖頭丸毒僅有1/4，不是250倍。前民進黨立委林濁水表示，國民黨如果已經不信蘇醫師的說法，要不要另外再拿出真材實料的「科學依據」？有網友認為，「蘇偉碩沒有自己的研究和主張啊，他是引用國際上和國內邱姓學者有關萊劑毒性的研究，提醒國人萊豬有毒。林大師認定萊豬無毒就是了。」

林濁水在臉書貼文表示，好奇之一︰蘇偉碩一大簍筐的在智商70下的水準編出來的胡思亂想、胡言妄話，現在國民黨還信以為真嗎？好奇之二︰如果國民黨智商恢復正常，至少達到90，足以了解蘇就是妄想譫語，要不要劃清界線；好奇之三︰蘇精神科仔的妄想，本來是國民黨反美豬的「學術依據」，如果已經不信了，國民黨要不要另外再拿出真材實料的「科學依據」；好奇之四︰如拿不出來，是不是繼續反，是不是堅持為反對而反對，耍賴到底？

網友表示，「以前反萊牛，現在支持萊豬進口又開放30月齡以上美牛，這種智商是多少？」林濁水回說，「哈哈。民進黨以前65，吃了幾年萊牛後，現在105。而國民黨應該死也不吃美牛，所以從110退到現在是70。」

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(中時新聞網)