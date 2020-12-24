謝佳見出席「寒士吃飽30」愛心運動。（創世基金會提供）

謝佳見出席「寒士吃飽30」愛心運動。（創世基金會提供）

出道多年、戲約不斷的謝佳見，之前被起底是馬來西亞連鎖超商少東，是個家產百億的富二代，不忘投入公益事業，得知邁入31年「寒士吃飽30」愛心運動，今年受疫情影響，取消團圓宴，改「送禮到家」，24日日化身送禮大使，與創世工作人員前往清寒單親媽媽家中，獻上祝福年禮及紅包，呼籲各界年關將近，請支持寒冬送暖活動，關懷苦難無助的弱勢家庭。

從馬來西亞來台發展邁入第7年的謝佳見，從小父母離異，由爺爺奶奶帶大，經常因父母不在身邊而被親戚欺負，遭受冷言冷語，更曾經度過「點蠟燭讀書、在河邊洗澡」的苦日子；謝佳見表示：「小時候，因為單親，過得很沒有安全感，也碰到很多無助的時候，不知道能向誰求救，因此我告訴自己要變得強大，才有能力幫更多需要幫助的人。現在，在能力所及的範圍內，我都會盡力去幫助他們」。

他在活動上講到「紅包」時一度傷感泛淚，他事後表示，因為想起小時候身處單親家庭，在奶奶家長大，過年沒有爸媽在身邊買新衣服給他穿，一個很疼他的叔叔久久回來一次，就拿了1000元給奶奶說「帶他去買新衣新鞋吧」，這讓他興奮到爆炸，一位不是爸爸的人卻對他這麼慷慨、在過年過節時可以給他這份愛，這樣一份紅包真的會讓人家記住、感謝你一輩子。他說，因為當時身邊沒有爸媽，在鄉下地方這樣的小孩會過得特別辛苦，所以直到17歲他才有自己的第一顆生日蛋糕，知道過生日是什麼滋味，也因為小時候曾經有這樣的創傷，他一直告訴自己考試讀書都要保持前三名、一定要比別人更強，一路以來都是抱持著這種一定不能輸、很衝的心態，無法讓自己停下來，期許自己一年比一年更好，「我不想再回到以前，因為一直被忽略的感受，真的非常痛」。

謝佳見有感而發表示，這一年相較起來步伐很慢，所有的事好像都變很慢，也不能去大陸拍戲，「但反而步伐慢的時候，可以做很多不一樣的事情。以前拍完一檔接一檔，現在則有時間思考做不一樣的突破，可能是以前你叫我演、我不想演的，除了歌舞劇，還有前陣子演的《酷蓋爸爸》也跟以往接演的偶像劇完全不一樣；現在台灣趨向較寫實的類型劇、職人劇，我也很想去演，但可能我在大家心目中仍偏向偶像，之前就需要更多時間讓大家接受，我一直想要突破這一塊」。

他因為疫情關係，已經從今年農曆年後至今都沒有回馬來西亞老家，「因為回家要隔離，我想要到隔離就有點痛苦，因為我是無法在一個空間待太久的人，一想到回去要7天、再回來要14天，我就要瘋掉。但我爸幾乎每天都叫我回家，問我為什麼還不回家？待在台灣幹什麼？催促我東西整理好快回家啊！最近用的理由是從小看我長大的伯父80大壽，26日辦壽宴，他要我回去參加，而且他自己也不在馬來西亞，是我要我代表他參加！」

此外，他已經習慣待在台灣，也一直覺得自己有點像台灣人，不管是工作或生活都很融入，以前因為拿居留證，必須至少一年出境一次，今年三月已經拿到台灣永久居留，「我算是半個台灣人了，等了七年！今年終於審核過了，超開心！不用再一年至少出去一次了。而且也因為拿到永久居留，所以也拿到三倍券，超開心、興奮的！早就都用在請朋友吃飯上了，因為三倍券只能用到年底，我很怕會忘記」。以前在台灣過節、跨年，因為有點像遊客心態，所以都會跟朋友在外狂歡、倒數看煙火，「今年心態是台灣是家的感覺，有種歸屬感，所以我想要待在家，找朋友來家裡吃飯共度，好好享受在家的感覺」。

他說爸爸之前要幫他買房被他拒絕了，而且爸爸也覺得在台北買房CP值有點太低，「因為太貴了！如果照我想要的坪數30-60坪，可能要4000-6000萬，在台北買一間，我可以在馬來西亞買兩、三棟透天厝，他希望我找板橋或桃園的房子，但我因為工作，還是想要比較方便的地方，不過最近有點想要去桃園，因為開車來台北只要29分鐘」。

他說因為自己不能住在小空間，剛來台灣時住的小套房只有6、7坪，後來導致他有點憂鬱症，不能關在密閉空間，當年著小套房時就幾乎每天都往外跑，回去就只是睡覺，睡完一張開眼睛就跑出去，「因為我受不了狹小空間」。

不過他又說，最近又有新的想法，是想拿爸爸要幫他買房的那筆錢去拍戲，「因為今年國片非常強，腦海中一直有故事想要拍出來，想要身兼製作與導演，會不會自己眼還不知道，但故事是從年輕演到大的，很苦的少年，有點像是自己的故事，有些覺得不可告人的、不能說的，希望等有機會時拍出來，相信很多人會想要看，因為我的童年真的滿慘的，像是必須到河邊去洗澡，凌晨3點起床去割香蕉，當時只有讀小學9、10歲左右，很暗很黑所以很怕有蛇，大家又說有鬼，這讓我心理的創傷和陰影陰影很深」，他覺得拍這故事也算自我療癒，「走不出來、講不出口的事，需要有一個方向去釋放」。

被問未來一年新希望是否想要有個伴，他說一直以來都把事業當成自己最主要的目標，除非想要生小孩，否則不會覺得需要一個伴，但之前拍完《酷蓋爸爸》後的確父愛大爆發，想要立刻有個一個小孩，覺得當爸爸好像滿好的，但冷靜之後就覺得責任感很重要，還是不要亂來、不要亂生！不過他希望明年表演事業上可以轉型成功，接演類型劇、職人劇，過去可能大家想到他就覺得他無法演醜、髒或頹廢，其實他都很能接受，畢竟自己也是這樣走過來的，相信心理層面可以做到，「我可以體會寒士生活」。

(中時 )