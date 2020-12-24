歷經冗長的談判，英國24日和歐盟達成脫歐後的貿易協議。針對雙方始終卡關的主權爭議，最終因歐盟退讓而有所突破。儘管英國脫歐，但雙方仍將持續在氣候變遷、能源、安全等領域持續合作。協議敲定後，歐盟執委會主席范德賴恩，與歐盟的英國脫歐代表巴尼耶，隨即於當地時間15時55分(臺灣時間22時55分)召開記者會。

范德賴恩在記者會上指出，歷經漫長而曲折的道路，「我們終於達成協議」，「這是一項公平、平衡且對雙方負責的好協議」。她強調，雖然與英國正式分手，但歐盟單一市場的競爭將依舊維持公平，歐盟法規與標準仍舊會獲得尊重。如果雙方的公平競爭遭到扭曲，並影響歐盟貿易，「我們將採取有效的應對措施」

英國首相強生發推稱：（歐英貿易）協議達成。(圖/英國首相強生推特)

此外，范德賴恩也提到，雖然英國已離開歐盟，但雙方將持續在氣候變遷，能源、安全與運輸等彼此都關心的領域中，持續展開合作業務。她強調，彼此一起努力，我們仍比各自打拼取得更多成就。

再者，范德賴恩也表示，這次協議為雙方漁業社群確保5.5年的可預測性。她隨後在推特上表示，「現在，我們與英國達成公平且平衡的協議。它將保護歐盟利益，確保公平競爭，更為歐盟的漁業社群提供可預測性」。

It was worth fighting for this deal.



We now have a fair & balanced agreement with the UK. It will protect our EU interests, ensure fair competition & provide predictability for our fishing communities.



Europe is now moving on. https://t.co/77jrNknlu3 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2020

她也提到，雙方在談論過程中爭議點一直卡在主權之上；但「我們應該問自己，21世紀的主權意味著甚麼？」。其認為，如果想在27個國家或地區，完全無縫地工作、旅行、研究與展開商業業務，應該集中「我們的實力並共同發言；在危機時期，應互相幫助，而非獨自站立」。

根據英國首相官邸發布的聲明，英國「收回關於金錢、法律、貿易與我們的漁業的控制」。「達成協議對英國的家庭與業界都是相當好的消息。基於零關稅與零配額，英國與歐盟簽署前所未有的自由貿易協議」。

聲明表示，對英國與歐盟來說，這是雙方有史以來規模最大的雙邊貿易協議，涵蓋2019年6680億英鎊(約新臺幣25.4兆元)的貿易額。此外，該協議保障英國不受歐盟影響，不受歐盟法規拘束，歐洲法院不再扮演任何角色，所有奪回主權的關鍵紅線都會受確保。「這意味我們從2021年1月起，在政治及經濟上將完全自由。」

不過，根據《衛報》報導，英國內部文件顯示，倫敦在漁業上做出重大讓步，但在其他項目上贏得28個關鍵條文，歐盟僅取得11個。換言之，這場談判勝利者當屬英國政府。據「英國廣播公司」(BBC)報導，英國將遵守貿易規則直到12月31日，並於2021年1月正式揮別歐盟。

(中時新聞網)