今天是平安夜，從女星到網紅紛紛送福利，各式各樣的性感美照盡出，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。而昔日的性感女神邱淑貞，其21歲大女兒沈月也因為遺傳到老媽美貌基因，備受關注，稍早也在社群網站PO出一系列超兇美照，好身材一點都不輸老媽邱淑貞。

邱淑貞自1999年嫁給富商沈嘉偉後，就逐漸淡出演藝圈，專心在家相夫教子當個賢妻良母。不過她的大女兒沈月，卻因為完美繼承了媽媽的優良基因，一舉一動備受矚目，甚至被封為「最美星二代」，吸引不少經紀公司上門想邀她進演藝圈。

沈月平安夜送福利。(取自沈月微博)

雖然沈月曾坦言無意進演藝圈，而是想成為一名職業編劇，但在平安夜這一天，沈月仍不忘送上多張美照犒賞粉絲，一襲火紅低胸吊帶裙，不僅充滿了聖誕氛圍，還完美襯托出了她一點都不輸媽媽的爆乳好身材，令網友暴動留言「好漂亮，想起來邱淑貞那幾套經典的紅裙裝了」、「太像邱淑貞了」、「真美」。

其實沈月不僅擁有高顏質，還會說中、韓、日、英等多種語言，就讀加拿大英屬哥倫比亞大學的她，因為疫情影響，目前留在香港遠距上課中。沈月還透露了理想型，「順眼，在我眼中是帥哥，也希望他忠誠只愛我一個，好像我爸爸媽媽那麼愛我，還要有才華。」她還補充，無論是哪種才華，在自己領域有擅長的事，她都會很欣賞。

(中時新聞網)