立法院通過開放美豬美牛進口的九項行政命令，副總統賴清德今晚表示，面對國家重大政策議題，任何政黨都無法迴避，我們尊重各界不同意見，他也稱讚蔡英文總統及蘇貞昌院長所率領的執政團隊願意勇敢承擔、解決問題。

賴清德今晚在臉書感謝立法院完成審查及表決、行政院全力規劃各項配套措施，「這是台灣接軌國際的重要一大步」。

他說，美豬美牛開放進口問題，已經令朝野對抗一、二十年，面對國家重大政策議題，任何政黨都無法迴避。安全絕對是無可取代的最高價值，開放進口秉持三大原則，就是安全、強化產業及保障消費者選擇權。

賴清德指出，在2012年及2019年，都曾針對美豬美牛做過健康風險評估，一直到現在已累積許多科學證據，只要在CODEX的安全容許量之下，是安全無虞的。「我們會透過清楚的標示、嚴格把關、設立百億產業基金以及提升競爭力等措施，讓台灣的養豬產業更有競爭力」。

他也呼籲，台灣應該建立以國家利益為優先的政黨文化，理性探討、監督，若朝野陷於泥沼淖之中，讓國家沒辦法前進，損失的會是整體國家的利益。在國際局勢快速變化中，我們必須抓住和世界接軌契機，「這也是國人企盼的共識，在絕對安全和保護農民的前提下，大步向前，迎向世界」。

(中時 )