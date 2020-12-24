黃瀞怡（小薰）在公視《大債時代》飾演家庭主婦，面對丈夫突然離世，得獨自照顧2個年幼孩子，又要處理丈夫生前遺留債務，只好將房子抵債，而婆婆時常歇斯底里，身為媳婦只能隱忍。小薰接受專訪時，談到角色多是憂鬱狀態，幾乎「場場哭」，像是崩潰哭、行屍走肉哭、不能出聲哭、快哭又不能哭等，將「畢生所會哭法」全用上，雖然不容易，但自己對於情境式哭戲，掌握上更加收放自如。

談及角色個性壓抑，小薰自認會壓抑情緒，但壓力鍋總有爆發時刻，她坦言「那樣會內傷，如果有不舒服，會怒吼出來，或是去旅遊，看大山、大海，讓心胸開闊」。2年前她面對母親離世苦痛，坦言有段時間走不出，常會透過角色發洩情緒，現階段的自己好很多，似乎已放下媽媽離開的事實，「時間真的是很好的藥」。

黃瀞怡（小薰）透露3年前在新北置產。（盧禕祺攝）

小薰和男友鄭人碩穩定交往，他日前受訪曾透露長達11個月沒工作，心情焦慮下常對周遭人發脾氣，還對女友小薰拍桌。對此小薰幫緩頰：「他沒有拍桌啦，只是對我不耐煩次數比較多」，但能體諒男友情緒不好，「他有負債要還，會擔心沒錢，又不想造成我的負擔，我只能盡可能不去吵他」，貼心陪伴在旁，「交往就是這樣，另一半低潮時，就要扛起來」，忍不住虧鄭人碩「他想很多，心思比較細膩」。

劇中呈現婆媳互動，自己會擔心未來遇上？小薰說「期待又害怕，我相信媳婦要學很多事，像是煮菜」，小薰爸媽在石門水庫開活魚餐廳，她從小嘴刁、但廚藝尚未「出師」，她笑說「以前都是媽媽煮，我只要吃」，不過仍有些拿手菜，像蛋炒飯、海鮮義大利麵、海鮮燉飯等，前陣子在節目上還嘗試做清蒸魚，手藝不俗。

《大債時代》探討年輕世代負債壓力，小薰除了美金定存投資，也堅持不用信用卡，避免過度消費。出道15年的小薰，透露自己3年前在新北砸近1000萬買預售屋，她觀察該重劃區多年，考量距離教會、桃園家近，周邊未來有捷運站，生活機能不錯，她笑說「前一晚上約，隔天帶我爸去看，當下就決定買了」，如今想起「好像很衝動」，她每月繳2.6萬房貸，不怕20年房貸壓力，「上帝會給，自然就會給」。未來會當婚房？她睜大眼說：「怎麼可能！那是我自己買，如果要婚房，應該要他買吧」。《大債時代》共6集，2021年1月2日起每周六晚間九點公視頻道播出。

黃瀞怡（小薰）在公視《大債時代》飾演家庭主婦。（盧禕祺攝）

(中時 )