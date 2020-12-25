交通部為改善偏鄉公共運輸，在法規鬆綁後選擇滿州鄉為示範點，整合各部會資源導入NGO服務打造「幸福巴士2.0」，並於平安夜啟航。（謝佳潾攝）

交通部為改善偏鄉公共運輸，在法規鬆綁後選擇滿州鄉為示範點，整合各部會資源導入NGO服務打造「幸福巴士2.0」，並於平安夜啟航。（謝佳潾攝）

交通部為改善偏鄉公共運輸，在法規鬆綁後選擇滿州鄉為示範點，整合各部會資源導入NGO服務打造「幸福巴士2.0」，除提供長輩長照服務看醫、買菜用外，也接送偏鄉孩子上下學，且採點到點式預約服務，貼心專車在平安夜正式啟航。

自「汽車運輸業管理規則」及「汽車運輸業審核細則規定」修改後，當地社會團體或個人也可投入偏鄉運輸服務，為此，交通部與屏縣府達成共識打造「幸福巴士2.0」，並選擇滿洲鄉為示範點，而縣府也成功輔導一粒麥子基金會投入偏鄉運輸服務，成為全台首家經營運輸業的NGO團體。

為鼓勵偏鄉公共運輸達到另一成就，交通部長林佳龍24日特地南下滿州鄉主持啟用典禮，他說，幸福巴士2.0是整合各部會資源，包括衛福部長照服務、教育部學生交通接送及原民會職業輔導訓練等，並運用科技平台整合服務，讓運作更有效率及發揮更高效益。

他說，很感謝這次參與的民間業者及團體，包括華航與長榮以企業社會責任捐贈1輛無障礙中巴及營運費用，而一粒麥子基金會也有投入2部車輛參與，希望未來有更多的民間資源可以投入偏鄉，透過公私部門協力來完善偏鄉公共運輸服務。

他強調，滿洲鄉因是示範點，所以滿州國中及長樂國小的學生每年可補助交通費1萬2000元，而65歲以上長者則每月有330點的電子票證補助，期盼滿州示範成功後能拓展到全國內其他偏鄉。

今天也首次亮相滿州鄉幸福巴士的LOGO標識與車貼設計，該設計是由交通部公路總局委託專業團隊，以微笑及攜手合作為出發點，色彩則用亮眼及溫暖的黃色及橘色，傳達跨部會合作、整合服務連結及共創微笑幸福的理念，象徵幸福巴士所帶來的幸福感受，也讓民眾有更清楚的識別。

另外，知名插畫家也為幸福巴士創作相關圖畫，並結合長樂國小同學的想像力，展現幸福巴士穿越山林的貼心服務。

(中時 )