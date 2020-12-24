女性生理期來都相當痛苦，大家也都能理解。一名女子搭乘捷運時，因生理期來，經血不慎漏出，在椅子上留下血漬，旁邊好心人見狀立刻掏出紙巾給該女子，未料對方非但不領情，反嗆「沒有人看到後還會坐那裡啦」，離譜發言也讓人看傻。

女網友在臉書《爆怨2公社》PO文表示，搭捷運時對面坐了2個女生，其中一個生理期來了，流出經血，沾到椅子上，旁邊的女乘客見狀後立刻掏出濕紙巾與衛生棉給對方，提醒「把血擦一下會比較好」。

豈料該名女子不領情，更大聲回嗆「沒有人看到後還會坐那裡啦」，不當一回事，隨即便下車走人，氣得原PO發文痛罵「妳的公德心呢」。

網友看到也氣炸，怒批：「有夠噁心」、「超沒水準」、「這種噁心人爸媽怎麼教的啊」、「一點家教都沒有」、「老人家眼睛不好或小孩子沒注意就坐下去了啦，死沒水準的」、「毫無羞恥心可言」、「她家的垃圾桶一定每個月像發生命案一樣悽慘」、「好想看看長什麼樣」、「她的公德心已經隨著經血遺留在座位上了...」、「總算知道為何公共女廁永遠這麼髒了」。

也有人質疑經血女是否真的為台灣人，因為跟自己印象中的台灣人不一樣，原PO則相當篤定：「如假包換，她們在聊天的時候罵的台語三字經鏗鏘有力，正統台灣人才能說的這麼標準」。

(中時新聞網)