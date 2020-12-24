古生物學家在一枚緬甸琥珀中，發現了一枚藏有1億年前花朵化石，花朵盛開的模樣，完整的封凍在琥珀裡，成為永不凋謝的美麗。

科學新聞(Sci-News)報導，這個化石花是被子植物，屬於樟科(Laurales)，與玉盤桂(Monimiaceae)、香皮茶(Atherospermataceae)也接近，學名叫Valviloculus pleristaminis，什麼意思呢？奧勒岡州立大學研究人員解釋說：「Valva是拉丁語，指的是雙瓣上的葉子，loculus指的是區室化，plerus指的是很多，staminis反映了花的幾十個雄蕊，也就是它是一種單性花。」

黃瓜的花就是單性花，有分雄花與雌花。

奧勒岡州立大學綜合生物學系 喬治·波納爾教授(George Poinar)說：「這不是一朵聖誕紅，而是一朵非常美麗的花，特別是考慮到它是生長在一億年前的森林裡。」

「雄花很小，只有2公釐，但卻有約50柱雄蕊，呈螺旋狀排列，花藥指向天空。儘管很小，但細節非常完整，與現在的花已經沒什麼不同。」

可惜琥珀僅留有這一小塊，原株可能簇生著許多相似的花朵，或許還有雌花。

琥珀花除了帶給古植物學家關於開花植物發展過程的線索，也帶給地質學重要的關鍵密碼。它所發現的地點是在西部緬甸，此處在遠古，屬於岡瓦納超大陸(Gondwana約5.73億至1.8億年前，現在的非洲、南美洲、澳洲、南極州與部分印度)的一部分，之後岡瓦納大陸板塊分裂。

地質學家一直在辯論岡瓦納大陸分裂的細節，西緬甸陸地是從岡瓦納脫離出來的，但是何時發生一直都有爭議；多數科學家認為在2億年前(白堊紀早期)，也有一派看法認為在5億年前(寒武紀)。

現在這朵花的發現，對於岡瓦納大陸的演變，提供了新的線索：應該是較晚的2億年前才分裂。

波納爾教授說：「被子植物是一種比較晚演化的，直到大約1億年前才出現多樣化的發展，而這枚化石花保留了早期被子植物的特性，顯然西緬甸陸塊不可能在此之前就從岡瓦納脫離。」

(中時新聞網)