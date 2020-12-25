看準後疫情時代生醫產業的重要性及發展潛力，開發金控旗下中華開發資本成立第2檔新臺幣生醫基金，「中華開發貳生醫創業投資有限合夥」 (簡稱「生醫貳基金」)已完成基金募集與設立登記，基金規模約31.1億元，為國內今年規模較大型的生醫創投基金。

中華開發資本大健康事業群總負責人何俊輝表示，中華開發資本管理的兩檔國內生醫基金合計規模近50億元，可為臺灣生醫產業帶來資金新活水。

中華開發資本繼2014年成立資本額17.5億元的中華開發生醫創投基金後，所成立「生醫貳基金」，為募集的第2檔新臺幣生醫基金，基金規模幾近是第1檔的2倍，主要投資人除中華開發資本外，包括國發基金、其他金融集團之創投公司、人壽保險公司、上市櫃公司、生醫相關企業、傳統產業與家族辦公室等。

「生醫貳基金」的投資人面向更廣，顯示中華開發生醫投資管理團隊在資源整合、投資生醫產業的專業能力，已經獲得國內投資人的信任和青睞，未來導引資金進入國內外具有國際發展潛力之生醫公司時，將會扮演更關鍵的角色。

「生醫貳基金」60％以上資金布局於臺灣相關標的，並期許團隊能達成「持續扶植臺灣生醫產業」及「創造基金卓越投資報酬」的兩大目標，投資策略採資產多元化配置，建構良好的報酬、風險投資組合，投資案雙主軸係兼具高倍數的早期投資案與合理倍數之成長期投資案。

投資產業包括生技新藥、醫療科技、數位醫療與服務等大健康相關應用領域；投資階段別包括創建期、擴充期與成熟期等；投資團隊執行「九宮格」投資理念期待能為國內打造出更多之指標領導生醫公司，並為基金投資人創造優異報酬。

何俊輝認為，疫情為全球社會經濟帶來嚴峻挑戰，明年能否走出疫情陰霾，有賴更多資金投入生技醫療產業驅動研發突破。

(中時 )