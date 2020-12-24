2020來到尾聲，台灣自年初歷經總統大選、新冠肺炎疫情、罷免韓國瑜、兩岸情勢一度緊張等事件，讓年近耄耋之年的前民進黨立委沈富雄有感而發，他在24日平安夜表示，在他餘年有限之際，已逐漸變成一個絶對的和平主義者，若自己是總統候選人，將拋出自己的兩岸主張，但可惜什麼都不是。

沈富雄21日先是在臉書發文談兩岸現狀，他表示兩岸經歷了四個時期，從早期戰爭、中期互不承認主權、不否認治權、近期的短暫軍事緊張，但還是秉持「兩岸一家親」，直到現在台灣的「新南向」。他感嘆，若終有走到兵戎相見的一天，那將會是「首戰即大戰」。

沈富雄於24日再度在臉書發文強調，自己最近的一篇文，國內台灣人反應冷淡、醉生夢死，倒是大陸網友留言不少，雖然一如預期批判多於正面賜教，但活到這把年紀，他什麼都不計較了。

他說，自己身為醫界的一份子，看盡了同業們往往嘔心瀝血、揮汗如雨地去搶救一條剩餘價值極為有限的生命。反思多少年輕力壯的生命卻在戰火中瞬間化為烏有，而當年的中國解放戰爭及近世紀的越戰，造成成千成萬的孤魂野鬼，多少破碎的家庭，多少暗泣的母親，何其可惜、何其不值，天地何其不仁。

沈富雄感嘆，在他餘年有限之際，不論各界給他戴什麼顏色的帽子，他將逐漸變成一個絶對的和平主義者，且如果他是台灣的領導人，或是下屆的總統候選人，他的主張將是：「兩強競而不破，和而不武，拉美聯中，等距共榮」，只可惜，他什麼都不是。

競而不破，和而不武，拉美聯中，等距共榮 最近的一篇臉書貼文，國內醉生夢死，反應冷淡，倒是對岸過來留言者不少，一如預期，批判多於正面賜教，給我肯定的我欣然接受，冷嘲熱諷者，我不以為忤，活到這把年紀，我什麼都不計較了。 身為醫界的一份子，我... 由沈富雄發佈於 2020年12月23日 星期三

(中時新聞網)