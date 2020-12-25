因應氣候變遷，元大金控引領企業邁向低碳永續思維，今宣布與綠電售電業者瓦特先生簽約合作，以「商辦綠電模式」直接採購再生能源（簡稱綠電），預計明年第2季擇定旗下子公司元大證券、元大銀行4個據點正式供電，成為全台首家金融營業據點100％使用綠電的業者，為金融業綠色能源奠定新典範。

今年是台灣綠電交易元年，經濟部標檢局建立台灣再生能源憑證制度（T-REC）後，以「電證合一」方式接軌國際綠電市場，企業可透過售電業者直購再生能源綠電，目前台灣綠電主要為太陽能、風力發電等。

元大金控將氣候變遷納入公司經營戰略重要一環，對再生能源使用目標上，自2016年起迄今，陸續向台電認購綠色電力及採購再生能源憑證，累積減碳績效相當於3.5座大安森林公園每年的二氧化碳吸收量。

元大金控再生能源使用策略，從採購再生能源憑證（T-REC）的倡議階段，進階到實踐再生能源購置協議（PPA），並以100％使用綠電的最高標準執行，不僅有助於降低溫室氣體排放，更率先樹立金融業自發性支持再生能源產業及環境永續領先指標。

元大金控支持低碳、永續商品採購，綠色採購金額逐年增加，成績斐然，連續10年獲臺北市政府環保局「民間企業及團體綠色採購績優表揚」。

為落實綠色採購，元大金控優先將具環保標章產品列為採購項目，其中，資訊類採購金額占最大宗，以2019年度為例，節能標章與環保標章產品採購比例高達89.1％；人員訓練方面，長期透過教育訓練以及資訊分享等方式，向全體同仁及採購部門宣導綠色採購觀念，貫徹對產品或服務有利的綠色採購決策。

在節能減碳方面，元大銀行為金融業節電資優生，本年度更換節能燈具，估算下來相當於省碳排量90公噸，達成銀行年度減碳目標，相關作為包括新設營業據點大廳營業燈、招牌燈與ATM區等，皆採用LED節能燈具，各分行老舊燈具也陸續汰換成LED節能燈具，並在每月公告電力異常管控及節能減碳宣導，致力落實節能減碳。

(中時 )