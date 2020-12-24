草莓就是專屬冬季的新鮮美味！福岡人氣第一鬆餅「Café del SOL」特別以鮮嫩欲滴的草莓為主題，推出了冬季限定的草莓套餐，這次的草莓套餐包含了兩道甜點，除了招牌的蓬鬆舒芙蕾搭配上草莓的「櫻桃草莓舒芙蕾鬆餅」，今年更加碼全新的「草莓生乳捲」，好吃又好拍，光是一上桌就擄獲大批草莓迷的心。

「Café del SOL」在今年冬季將吃貨們最期待的草莓季回歸，首先是最欠吃的櫻桃草莓舒芙蕾鬆餅，嚴選台灣在地新鮮草莓和手工熬煮製作的櫻桃覆盆子乳酪醬，推薦酸甜濃郁的醬搭上招牌軟綿的舒芙蕾一起吃，即可感受入口即化的超強口感，搭配上多汁酸甜的草莓，是豐富又多層次的幸福滋味。

草莓生乳捲則是使用天然紅麴打造夢幻的粉色蛋糕體，並在蛋糕體中捲入香濃鮮奶油和新鮮草莓，蓬鬆蛋糕體與醇香奶油更加襯托出草莓的酸甜與香氣，整體富有層次且不膩口，是一道簡單卻迷人美味的草莓甜品，堪稱最夢幻的甜點組合。

除了招牌的蓬鬆舒芙蕾搭配上草莓的「櫻桃草莓舒芙蕾鬆餅」，今年更加碼全新的「草莓生乳捲」。（圖／楊婕安攝）

除了在店內吃，更有可以帶著走的4吋「草莓圓舞曲」蛋糕，高貴純潔的外觀裝飾，整體使用伯爵戚風蛋糕體搭配大湖草莓加法式鮮奶油及布丁內餡， 多層次的口感搭配入口後帶上淡淡的伯爵茶香，甜而不膩。另外外型討喜的「繽紛莓果杯」也相當推薦，使用當季新鮮草莓搭配口感蓬鬆的手工蛋糕，沾上濃郁滑順的法國鮮奶油，超適合跟好姊妹一起分食。

這次的草莓套餐光是一上桌就擄獲大批草莓迷的心。（圖／楊婕安攝）

推薦酸甜濃郁的醬搭上招牌軟綿的舒芙蕾一起吃。（圖／楊婕安攝）

招牌軟綿的舒芙蕾搭配上多汁酸甜的草莓，是豐富又多層次的幸福滋味。（圖／楊婕安攝）

(中時新聞網)