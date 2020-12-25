立法院今天通過9項有關美豬進口行政命令，行政院秘書長李孟諺表示，蘇揆除感謝在立法院裡所有完成行政命令審查的立委，也感謝行政團隊同仁們這段時間的努力。政院也說，美國是台灣最重要的經貿與戰略夥伴，接受國際標準，與他國互惠互利，才能讓台灣大步走向世界。

李孟諺強調，在揆上任後，行政團隊有效防堵非洲豬瘟，成為亞洲唯二未淪陷的國家，更在經過24年的努力後，口蹄疫拔針成功，讓台灣生鮮豬肉可以重新出口外銷，讓台灣豬重返世界舞台，是台灣貿易上的一大進展。蔡英文總統與蘇揆都一再表示，台灣是一個經濟上非常依賴外貿的國家，而美國則是我們最重要的經貿與戰略夥伴，接受國際標準，與他國互惠互利，才能讓台灣大步走向世界。

李孟諺指出，台灣豬在政府和民間的共同努力下，不但在國內市佔率九成，也因為品質好，已向國際市場邁出第一步。在農委會和各級政府的合作輔導下，即使是明年開始擴大開放進口，台灣豬肉依舊具有絕對的競爭優勢。為了增加對豬農的支持，政府也將投注百億基金，改善養豬產業的軟硬體設施，建立完善的冷鏈系統，讓台灣畜牧產品在國際舞台上更有競爭力。

在九項行政命令通過後，李孟諺表示，雖然國內肉品進口商日前已經宣示將不進口任何萊豬，而且也會像美國民間部分業者一樣，主動標示無萊劑。但政府仍然會根據國際標準嚴格把關，依照先前宣布的五大措施：赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查，確保進口肉品的安全，讓民眾安心。從海關到餐桌都做好把關，讓人民放心。

此外，政院也說，政府未來也會在各上班日以資訊看板的方式，於衛福部、財政部，以及農委會網站上公布相關訊息，例如當天有多少台灣豬屠宰量、各國進口量，以及相關檢查結果等，力求資訊公開透明，讓民眾看到政府的積極作為。

(中時 )