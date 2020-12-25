對於人生中規劃要結婚的人來說，找到一個相愛又能互相扶持度過一生的人，是最幸福的事了！12星座女之中，誰挑老公最有眼光呢？星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，以下4個星座的女人最有看男人的眼光，婚後過著令人羨慕的幸福生活！

▍1.金牛座：清醒務實

金牛女很務實，尤其面對結婚會很冷靜面對。金牛不會被愛情蒙蔽理智，不會閃婚，結婚對他來說是很嚴肅的，他會思慮清楚才會做決定。他在婚姻方面很清醒，不盲目高攀，也絕不輕易降低自己的標準。老公的人品、經濟能力、家庭等等都是他會考慮的因素，他會耐心觀察仔細篩選再考慮結婚。

▍2.獅子座：有高標準

獅子女對自己要求很高，有沒有結婚並不影響他不斷努力成為更好的自己。當然，他也對另一半要求很高，低於自己標準的人絕不考慮，他要一個配得上自己的人。他追求品質生活，也看重精神溝通，不願輕易將自己置身於被動的婚姻中，會考慮兩個人的三觀是否一致，他需要一個懂得尊重自己的老公。獅子不會單純為了物質結婚，也不會單純為了感情結婚，愛情和麵包兼顧才是他要的。

▍3.摩羯座：眼光長遠

摩羯女對於結婚眼光很長遠，不會被對方的外貌迷惑，他很注重結婚對象的內在，一個有內涵有上進心的人才是他想要嫁的人。他不在意這個男人現在是否有錢，更在乎他是否有潛力。現在沒錢只要有上進心、踏實肯努力，沒關係。他寧願選擇一個貧窮的潛力股，也不要一個富貴的廢柴。

▍4.水瓶座：冷靜理智

水瓶女雖然談戀愛全憑感覺，但是考慮到結婚問題，他就非常冷靜。如果兩個人都還沒有做好結婚的準備，感情問題還有待解決，他就一定不會選擇結婚，要兩個人都做好了準備才會考慮。他很在意精神溝通和相處模式，在結婚前他會採取一些方式嘗試模擬婚後的相處，比如一起旅行、一起做飯、一起挑選東西或者同居等，來觀察兩人是否適合生活在一起。

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(中時新聞網)