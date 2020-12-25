轉眼到了年底，一年的辛苦將要結束，到了總結收穫成果的時刻。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，以下5個生肖年底還能大賺一筆，處處能生財，我們來一起看看是誰運氣這麼好！

▍1.生肖虎

屬虎人年底這段時間運氣特別好，朋友相聚多，人際關係順暢，能得到他人的幫助，做事很順利。事業財運都呈上升趨勢，求財擁有千載難逢的機遇，會有​​偏財到來，真是驚喜連連，想不富都難。

▍2.生肖龍

屬龍人年底有貴人，能生財，運勢大好，諸事順心，容易心想事成，要好好把握時機。無論哪個行業都有賺錢機會出現，上班者工作將有很大的進步，升職加薪。自主經營者能得到貴人的支持，賺到盆滿缽滿。

▍3.生肖蛇

在年底屬蛇人非常適合發揮才藝，作出成績，財富收入因事業的帶動而有所提高。正財運旺盛，可學習理財方面的知識，讓財富不斷增長。好運持續不斷，越來越有錢，成為大家心中羨慕的對象。

▍4.生肖猴

年底做生意的屬猴人身邊助力強，積極經營可有滿意收穫，比如，接到大訂單或是有機會擴大經營規模。上班的業務能力強，人緣好，事業上可充分發揮自己所長，有貴人相助升職加薪不成問題。

▍5.生肖狗

屬狗人運氣很不錯，可以說做什麼都順心，真是令人羨慕。年底特別有利於合夥做事，以前不常聯繫的朋友也可以打打電話。財運頗為旺盛，金錢收穫多多，心想事成，非常幸運，準備發大財啦！

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(中時新聞網)