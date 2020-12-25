2020年可謂難關重重，不僅新冠肺炎疫情肆虐全球，痛失各界人才，包含演藝圈，事實上今年台灣演藝圈也是處處難熬，多位藝人離世，且可謂「猝不及防」，讓人格外心痛，悲嘆世事無常，中時新聞網委託「大數軟體Infominer輿情系統」，分析出2020年台灣哪幾位明星的驟逝，讓外界最為震驚難以招架。

‧「小鬼」黃鴻升

「小鬼」黃鴻升今年9月16日因主動脈剝離，被發現在北投家猝逝。(中時資料照片)

「小鬼」黃鴻升今年9月16號被家人發現倒臥北投自宅的廁所門口，身體已經僵硬冰冷，死訊剛傳出時，因他長期錄外景節目，身手活躍且平時無任何健康亮紅燈的情況，加上年僅36歲，一度被眾人當作是烏龍消息，沒想到真的猝逝，而事後家屬同意讓他接受解剖驗屍，證實小鬼死於主動脈剝離導致血管阻塞，才會走得這麼突然。

‧劉真

劉真猝逝留下年幼的女兒，讓老公辛龍至今無法走喪妻痛，難以振作。(中時資料照片)

「國標舞女王」劉真在今年2月農曆年前低調入院，事後得知是為解決多年的心臟問題，動了主動脈瓣膜狹窄手術，無奈原本預計是簡單的小手術，卻在過程中出意外，造成心臟驟停，劉真緊急裝上葉克膜搶救，過程中又發生腦部栓塞、出血，更因腦壓上升而緊急進行開顱手術，但在與死神拔河45天後，於3月22日22點22分病逝，事後得知「22」這數字對夫妻倆意義重大，因兩人在某月22日交往，因此訂每月22日為「雙雙節」，而劉真竟也在這天離世，讓人格外不捨。

‧羅霈穎

暱稱「羅妹妹」的羅霈穎8月4日被發現陳屍北市八德路工作室，僅差1週就能迎接60歲生日。(中時資料照片)

有「羅妹妹」、「東區羅姊」暱稱的女星羅霈穎，在今年8月3日驚傳死訊，事實上消息曝光前，羅霈穎已失聯多日，直到朋友前往她位於北市八德路三段的工作室找人，才發現她陳屍屋內，警方到場調查後研判她已死亡1天以上，身上無外傷，而因她愛美，家屬沒讓羅霈穎接受解剖，但抽血相驗發現體內有多種安眠藥、精神疾病藥物殘留，推測因混用藥物而發生意外離世，沒能撐到過60歲生日。

‧吳朋奉

「三金影帝」吳朋奉今年5月被家人發現倒臥陽台已過世多時，精湛演技成絕響。(中時資料照片)

「三金影帝」吳朋奉演出過《父後七日》、《歸途》、《第一響槍》等經典作品，在金曲黑馬「茄子蛋」成名曲〈浪子回頭〉中，精彩的演出蔚為話題，但在今年5月26日，爆出獨居的吳朋奉被住樓下的姪女發現倒臥自宅陽台，已無生命跡象多時，本懷疑55歲的他是因心肌梗塞過世，但事後家屬同意讓他接受法醫相驗，證實他是於5月25日凌晨因腦中風猝逝。

‧高以翔

高以翔赴錄參與競賽型真人秀，在大冬天的凌晨錄影，途中身體不適倒地，竟就此永眠。(中時資料照片)

模特兒出身、轉戰戲劇圈表現亮眼的男星高以翔，曾進軍好萊塢，演出電影《天使聖物：骸骨之城》，近年赴陸發展的他，去年11月27日錄製浙江衛視真人實境秀節目《追我吧》，早前已連續錄影17小時，凌晨1點多節目進行到「你追我逃」環節時，高以翔喊了聲「我不行了」之後撫胸倒地，一度心跳停止，雖經15分鐘急救後一度恢復心跳，但仍於送醫搶救3小時後宣告不治，高以翔終年35歲，據悉，他當時已跟圈外女友Bella論及婚嫁，只差一步就能在立業後成家。

(中時新聞網)