期待入手別人都沒有的時尚潮流新品？華為今年10月底正式發表Mate 40系列之際，同步推出了HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II智慧眼鏡和Sound X無線音箱，這兩款新品都已在台上市。如果你正是對Eyewear II智慧眼鏡感到好奇的朋友，不如來看看這一款智慧眼鏡的表現吧！

HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear ll採用墨鏡設計，鏡框以方圓形態呈現，整體線條圓潤俐落，鏡面兩端鑲嵌槍彈形裝飾，若是不執行智慧眼鏡的相關功能，也能用於搭配造型。不過當然Eyewear ll的能力不僅於此，它左右鏡架各有一個半開放式揚聲器，通過定向聲腔，能直接將聲音傳遞到佩戴者耳中，搭配定製的128mm大振幅揚聲器，可帶來立體聲體驗。由於並非像耳機產品一樣，是在耳道內傳送聲音，配戴Eyewear ll聆聽音樂跟講電話的時候，都很像是有人在耳邊跟你輕聲細語，是一種滿微妙的體驗。

華為X GENTLE MONSTER Eyewear II智慧眼鏡-SMART LANG款與用戶手冊。（黃慧雯攝）
華為X GENTLE MONSTER Eyewear II智慧眼鏡-SMART LANG款與用戶手冊。（黃慧雯攝）
華為X GENTLE MONSTER Eyewear II智慧眼鏡充孔與配對鈕在後方。（黃慧雯攝）
華為X GENTLE MONSTER Eyewear II智慧眼鏡充孔與配對鈕在後方。（黃慧雯攝）

Eyewear ll產品採用獨特的聲學隱私保護設計，加入了排音孔設計，可將指向性音腔中發出的聲波在空間中抵消，進一步減少了聲音外流。不過若是將音量調到最大，在安靜的室內，身邊的人即便是距離約一公尺左右，也是可以聽得見你在聆聽的音樂；然而如果在室外存有許多自然聲音的環境中，就比較不會有此情況發生。而Eyewear ll也具備音量自動調整技術，智慧眼鏡可根據環境雜訊自動降低通話音量，在保證使用者耳內音量需求的同時，也能夠有效減少對他人的干擾，亦可以確保對話保持私密性。

華為X GENTLE MONSTER Eyewear II智慧眼鏡頂端。（黃慧雯攝）
華為X GENTLE MONSTER Eyewear II智慧眼鏡頂端。（黃慧雯攝）
華為X GENTLE MONSTER Eyewear II智慧眼鏡下方。（黃慧雯攝）
華為X GENTLE MONSTER Eyewear II智慧眼鏡下方。（黃慧雯攝）

Eyewear ll是透過藍牙與手機配對。華為手機可以在AppGallery中下載智慧生活 App，即可進一步自行控制滑動或是左右側雙擊觸控的指定功能（使用華為手機，還可以啟用「捏一捏」功能，透過捏住左側鏡架便可進入配對狀態）。其他品牌的Android手機也可以透過用戶手冊中附上的QR Code來下載此App。若是使用iPhone，則可下載Eyewear App。根據測試結果，將Eyewear ll放置在充電盒內，接上充電線時按壓下方的配對鈕，再透過藍牙的方式直接來配對，是最容易配對成功方式。

華為X GENTLE MONSTER Eyewear II智慧眼鏡搭配華為手機（圖為Mate 20 5G)能有最完整的體驗。（黃慧雯攝）
華為X GENTLE MONSTER Eyewear II智慧眼鏡搭配華為手機（圖為Mate 20 5G)能有最完整的體驗。（黃慧雯攝）
智慧生活 App的功能畫面（配對方式）。（手機截圖）
智慧生活 App的功能畫面（配對方式）。（手機截圖）
智慧生活 App的功能畫面觸控功能。（手機截圖）
智慧生活 App的功能畫面觸控功能。（手機截圖）
智慧生活 App中可設定智慧通話音量與智慧問候功能。（手機截圖）
智慧生活 App中可設定智慧通話音量與智慧問候功能。（手機截圖）

功能上，Eyewear ll主要提供兩大體驗，一是可接聽電話、二則是可聆聽音樂，並且提供了不需要藉由手機，只透過觸控眼鏡就可操作的功能。輕輕連續點擊二次右鏡架，可播放／暫停音樂。連續點擊二次任意鏡架，即可接聽或掛斷電話。切換歌曲還是調節音量，則可透過輕輕滑動左、右鏡架的方式來完成。

另外搭配華為手機，戴上HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II，每天都有親切的問候。眼鏡本身也具備3分鐘內摘下或重新戴上後，暫停或恢復播放的貼心功能。當開啟手機遊戲時，遊戲數據將進入低延遲頻道，保持音畫同步。

不僅為了妥善保護，Eyewear II具備一個專屬的眼鏡盒，讓你可以輕鬆收納。當你將眼鏡放入盒中，盒子連接充電線後，還可給眼鏡進行NFC無線快充。眼鏡充滿電可持續播放音樂5小時。

作為一款眼鏡，Eyewear II鏡架採用塑膠鈦材質，降低重量更易長時間配戴。鏡架與鏡框的連接處，則使用了韌性更強的鈦合金彈性鉸鏈，可有效減輕鏡架所帶來的夾持感。嚴格來說，配戴的經驗跟一般眼鏡沒有區別。Eyewear II共有兩款，分別是SMART MYMA以及SMART LANG兩款，這一次測試的款式是後者，重量約44.2公克，配戴較久時會覺得略重，較易於滑落。

整體來說，配戴Eyewear II來聆聽音樂以及接聽電話，都是很新奇的體驗。相對於當前需要透過直接拿著手機，或者透過有線、無線耳機聽音樂、講電話的方式，Eyewear II所帶來的體驗略有不同，雖然是半開放式設計，但是對於重視聽力健康的消費者來說，也是一個很不錯的耳機替代方式。較可惜的是，Eyewear II本身是平光眼鏡，沒有度數，近視的消費者想要配戴一定要搭配隱形眼鏡來使用。若是可以搭配近視度數來配戴，並且有非墨鏡款式可選，絕對是更為貼心的選擇。

華為最後一顆子彈 Mate 40系列正式發表
華為推出Sound X智慧音箱與智慧眼鏡Eyewear ll

(科技)

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