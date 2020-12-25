期待入手別人都沒有的時尚潮流新品？華為今年10月底正式發表Mate 40系列之際，同步推出了HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II智慧眼鏡和Sound X無線音箱，這兩款新品都已在台上市。如果你正是對Eyewear II智慧眼鏡感到好奇的朋友，不如來看看這一款智慧眼鏡的表現吧！

HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear ll採用墨鏡設計，鏡框以方圓形態呈現，整體線條圓潤俐落，鏡面兩端鑲嵌槍彈形裝飾，若是不執行智慧眼鏡的相關功能，也能用於搭配造型。不過當然Eyewear ll的能力不僅於此，它左右鏡架各有一個半開放式揚聲器，通過定向聲腔，能直接將聲音傳遞到佩戴者耳中，搭配定製的128mm大振幅揚聲器，可帶來立體聲體驗。由於並非像耳機產品一樣，是在耳道內傳送聲音，配戴Eyewear ll聆聽音樂跟講電話的時候，都很像是有人在耳邊跟你輕聲細語，是一種滿微妙的體驗。

華為X GENTLE MONSTER Eyewear II智慧眼鏡-SMART LANG款與用戶手冊。（黃慧雯攝）

華為X GENTLE MONSTER Eyewear II智慧眼鏡充孔與配對鈕在後方。（黃慧雯攝）

Eyewear ll產品採用獨特的聲學隱私保護設計，加入了排音孔設計，可將指向性音腔中發出的聲波在空間中抵消，進一步減少了聲音外流。不過若是將音量調到最大，在安靜的室內，身邊的人即便是距離約一公尺左右，也是可以聽得見你在聆聽的音樂；然而如果在室外存有許多自然聲音的環境中，就比較不會有此情況發生。而Eyewear ll也具備音量自動調整技術，智慧眼鏡可根據環境雜訊自動降低通話音量，在保證使用者耳內音量需求的同時，也能夠有效減少對他人的干擾，亦可以確保對話保持私密性。

華為X GENTLE MONSTER Eyewear II智慧眼鏡頂端。（黃慧雯攝）

華為X GENTLE MONSTER Eyewear II智慧眼鏡下方。（黃慧雯攝）

Eyewear ll是透過藍牙與手機配對。華為手機可以在AppGallery中下載智慧生活 App，即可進一步自行控制滑動或是左右側雙擊觸控的指定功能（使用華為手機，還可以啟用「捏一捏」功能，透過捏住左側鏡架便可進入配對狀態）。其他品牌的Android手機也可以透過用戶手冊中附上的QR Code來下載此App。若是使用iPhone，則可下載Eyewear App。根據測試結果，將Eyewear ll放置在充電盒內，接上充電線時按壓下方的配對鈕，再透過藍牙的方式直接來配對，是最容易配對成功方式。

華為X GENTLE MONSTER Eyewear II智慧眼鏡搭配華為手機（圖為Mate 20 5G)能有最完整的體驗。（黃慧雯攝）

智慧生活 App的功能畫面（配對方式）。（手機截圖）

智慧生活 App的功能畫面觸控功能。（手機截圖）

智慧生活 App中可設定智慧通話音量與智慧問候功能。（手機截圖）

功能上，Eyewear ll主要提供兩大體驗，一是可接聽電話、二則是可聆聽音樂，並且提供了不需要藉由手機，只透過觸控眼鏡就可操作的功能。輕輕連續點擊二次右鏡架，可播放／暫停音樂。連續點擊二次任意鏡架，即可接聽或掛斷電話。切換歌曲還是調節音量，則可透過輕輕滑動左、右鏡架的方式來完成。

另外搭配華為手機，戴上HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II，每天都有親切的問候。眼鏡本身也具備3分鐘內摘下或重新戴上後，暫停或恢復播放的貼心功能。當開啟手機遊戲時，遊戲數據將進入低延遲頻道，保持音畫同步。

不僅為了妥善保護，Eyewear II具備一個專屬的眼鏡盒，讓你可以輕鬆收納。當你將眼鏡放入盒中，盒子連接充電線後，還可給眼鏡進行NFC無線快充。眼鏡充滿電可持續播放音樂5小時。

作為一款眼鏡，Eyewear II鏡架採用塑膠鈦材質，降低重量更易長時間配戴。鏡架與鏡框的連接處，則使用了韌性更強的鈦合金彈性鉸鏈，可有效減輕鏡架所帶來的夾持感。嚴格來說，配戴的經驗跟一般眼鏡沒有區別。Eyewear II共有兩款，分別是SMART MYMA以及SMART LANG兩款，這一次測試的款式是後者，重量約44.2公克，配戴較久時會覺得略重，較易於滑落。

整體來說，配戴Eyewear II來聆聽音樂以及接聽電話，都是很新奇的體驗。相對於當前需要透過直接拿著手機，或者透過有線、無線耳機聽音樂、講電話的方式，Eyewear II所帶來的體驗略有不同，雖然是半開放式設計，但是對於重視聽力健康的消費者來說，也是一個很不錯的耳機替代方式。較可惜的是，Eyewear II本身是平光眼鏡，沒有度數，近視的消費者想要配戴一定要搭配隱形眼鏡來使用。若是可以搭配近視度數來配戴，並且有非墨鏡款式可選，絕對是更為貼心的選擇。

(科技)