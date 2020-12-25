外星文明

銀河系可能存在外星文明，但據一項新研究顯示，多數外星人很可能都因為自身科技進步而死亡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，發表相關聲明的，是來自美國國家航太總署（NASA）噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory），加州理工學院（California Institute of Technology）和聖地牙哥高中（Santiago High School）的研究人員。

他們運用新版方程式計算智慧生物可能存在的地方，並推斷出在我們的銀河系形成之後約80億年時，出現了外星人。而科學家在獲得這些結果後，推論出由於科技進步，或許無可避免地導致他們的文明毀滅。

至於人類始終無法和他們取得聯繫，科學家認為，如今他們總算知道原因了。在論文預印本資料庫arXiv中的這篇研究說，「我們發現，可能的自我毀滅對銀河智慧生物的數目大有影響。」文中指出，要是智慧生物很可能自我毀滅，也難怪幾乎在其他地方都找不到他們。

此外，研究人員指出，如果銀河系其他地方有智慧生物，那他們不是太新，就是距離地球太遠，以致人類還無法察覺。

新論文中指出，舊程式沒考慮到如發現超新星，還有系外行星等，銀河系中不斷演化的恆星特性。也因此，研究團隊針對這項研究，更新了1961年由美國天文學家與天體物理學家德雷克（Frank Drake）所寫的德雷克方程式（Drake Equation），以估計銀河中活躍，並能通訊的外星文明數目。

(中時新聞網)