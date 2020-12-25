相信不少人陸續在今年蘋果發表會後，入手了新一代的Apple Watch Series 6或Apple Watch SE，但手錶在日常生活中總少不了磕磕碰碰，很多使用者習慣準備防撞配件來避免Apple Watch碰撞損壞。台灣防摔配件品牌犀牛盾RhinoShield繼2019年發表了Apple Watch撞色手錶殼後，更進一步在官網上開賣Apple Watch專屬3D壯撞貼。除了可搭配錶殼使用，特殊材料的防撞功能也令人期待！

2019年犀牛盾推出了Apple Watch防摔手錶殼，除了採用獨家ShockSpread材料打造，擁有超越軍規的落摔保護力之外，犀牛盾手錶殼的模組化設計，也讓消費者可以做出超過90種撞色組合，提升錶殼的識別度。而雖然錶殼可以為手錶達到70%以上的保護，但很多人還是擔心最重要的螢幕不小心碰到桌角或突出物，螢幕維修也所費不貲，因此犀牛盾為了提供更全面的保護，進一步推出「Apple Watch 3D壯撞貼」，讓手錶防護再升級，抵擋日常可能碰到的各種碰撞意外。

犀牛盾將日前發表的手機保護貼「3D壯撞貼」材料，延伸至Apple Watch的專屬保護貼。這款保護貼採用獨家塑料材質，不論在滿版程度、疏油疏水、透明度或觸控感應上都不遜色於一般玻璃保護貼，而且更輕、更薄、相容於犀牛盾手錶殼。加上這款材料強大的吸震、耐衝擊效果，讓你的Apple Watch在搭配手錶殼的使用情況下，也能安心無虞的從事各種戶外活動，也不用擔心大手大腳會碰傷手錶。

如果有興趣為Apple Watch添購防護配件，別忘了把握官網優惠！只要在犀牛盾官網選購任一組Apple Watch保護殼，除了贈送顏色任選的飾條一只之外，加購Apple Watch 3D壯撞貼還能有$120的折扣優惠。

(科技)