資深藝人黃安，近年將演藝事業全移往大陸，每當提及被他視為「死對頭」的美國相關議題時，總是會動怒發文狂批，近來美媒《紐約時報》中文網報導，大陸疫情最嚴重時，超過全國1/3人口出現憂鬱等症狀，讓黃安大爆粗口怒斥：：「造謠假新聞」。

美媒《紐約時報》中文網報導，上海一所大學研究出大陸疫情最嚴重時，約有1/3人口出現憂鬱、焦慮等症狀，甚至有專家警告影響力恐持續10至20年，也讓當局開始正視大陸14億人口的心理健康問題，對此研究結果讓黃安相當不滿，怒斥：「美國人不去關心自己國内的疫情已全球第一，一天確診40萬，反而來關心大陸因為新冠疫情所導致的抑鬱焦慮症，美國人閒的呦」。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

另外黃安也質疑此篇報導公信力，像是沒有點出是那所大學的研究報導，至於專家是誰也沒道出姓名，這樣說是全國性調查，結果很難讓人信服，接著質疑影響力會持續10到20年，究竟是有何根據而言？接著怒嗆：「純粹是造謠假新聞！管你是什麼百年老字號『紐約時報』，只要是美國寫大陸的，全XX操蛋」。

對此大陸網友也紛紛回應：「瞎編亂造的狗屁新聞，我呸」、「2020年全年在武漢，完全没有一點抑鬱」、「所以說我身邊每3個人就有一個焦慮，至今還沒找到呢」。

(中時新聞網)