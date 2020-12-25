【回憶殺】資深歌手黃鶯鶯因在冬至PO出素顏照，凍齡美貌看不出69歲引起熱議。雖然臉蛋沒留下歲月痕跡，但經歷的風雨早已砥礪成人生智慧。

黃鶯鶯學生時期就展現音樂天分，常常參加合唱團演出受到矚目，得到「Thunderbird雷鳥合唱團」的賞識進而成為主唱，當時劉家昌聽到黃鶯鶯的歌聲驚為天人，替她發行國語專輯《雲河》、《我心深處》成功捧紅，接到新加坡文華酒店的商演結識當地富商Roger辜，男方不畏遠距離，從新加坡追到台灣，逐漸打動黃鶯鶯的心，交往一年隨即閃婚，搬到新加坡展開新生活，與老公和前妻生的女兒也能和睦相處。

在老公的支持下，黃鶯鶯婚後一年重新回到熱愛的歌唱事業，陸續發行《愛的淚珠》、《忘不掉》、《Feelings》、《I Don’t Want To Talk About It》、《只有分離》等國英粵語專輯，不僅成為首位在澳洲發行英文專輯的亞洲歌手，也是華語歌壇中少數橫跨國際皆有佳績的歌手，入行46年發行超過51張唱片。

黃鶯鶯餘音裊裊，出道多年擁有大批死忠歌迷。（圖／中時資料照）

事業愛情看似雙收，卻在此時抓包老公在外頭有小三，婚姻一度面臨破局，後來黃鶯鶯選擇原諒，夫妻倆重修舊好，感情變得更加緊密，未料老公10年前診斷出肺癌，黃鶯鶯二話不說放下歌唱事業，不眠不休地照顧癌夫，可惜仍不敵病魔，抗癌4年與世長辭，讓黃鶯鶯悲痛欲絕，感傷地寫下：「往者既逝，來者可追，不捨！永遠不捨。」

送走畢生致愛後，黃鶯鶯打起精神，以動人的嗓音唱進台北小巨蛋，她說這是與亡夫的約定，相信對方會以某種形式，繼續支持著她的夢想。

黃鶯鶯在演唱會感謝觀眾和丈夫，不禁落下眼淚。（圖／中時資料照）

2016年，黃鶯鶯參加第27屆金曲獎，當台上宣布她榮獲「特別奉獻獎」時，腦中頓時一片空白，受寵若驚地表示很多人比她更有貢獻，同時也感謝生命中遇到的所有貴人，「我有幸參與台灣流行音樂最輝煌的四十年，是我莫大幸福，期許新一代音樂人，讓它蓬勃延伸發展」。

黃鶯鶯是第27屆流行音樂金曲獎「特別貢獻獎」得主。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)