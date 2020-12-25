高雄市政府統計12/2-12/16期間，高雄市居家檢疫人數由3,408人持續增加至4,178人，其中國際移工由1,261人增加至2,167人(增幅41.8%)；此外，統計12/8-12/16期間，全國確診33例個案，其中於自主健康管理期間(入境第15-21天)檢驗確診的12人，占總確診人數36%，顯示自主健康管理期間仍具一定的傳播風險，持續落實自主健康管理期間各項防疫措施尤為重要。

囿於國際移工於完成居家檢疫後至完成公費採檢及體檢期間，仲介業者及醫管公司常將移工安置於多人一室之宿舍，造成可能的傳播風險，高雄市政府首創「貼心護勞~防疫暫居所」，於12/13正式啟用入住，提供高雄市工作的社福及產業類移工，完成14天居家檢疫後，若無適當的一人一室住宿地點，事業者可向高雄市政府勞工局申請免費入住3天，俟取得陰性採檢報告、完成體檢後，方可上工並繼續完成自主健康管理4日(合計自主健康管理7日)至入境滿21日止。

高雄市政府衛生局表示，高雄市的國際移工仲介及醫管公司業者數量居全台之冠，目前除了規劃60家3,850房防疫旅館，提供外籍人士進行14天居家檢疫外，新增之90房「防疫暫居所」，提供暫時居住且安全、符合防疫規範的住宿空間，以最高規格落實全方位自主健康管理，截至12/17已有67名國際移工入住。

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(中時新聞網)