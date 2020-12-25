許多民眾每逢換季便咳嗽、噴嚏不斷，然而這些常被誤認是季節性過敏或感冒的症狀，其實也可能是成人氣喘所致。高雄醫學大學附設醫院胸腔內科暨重症加護醫學中心主任許超群醫師表示，若民眾咳嗽症狀久治不癒，就要當心恐為氣喘所引起。

氣喘是一種長期反覆發作的呼吸道慢性疾病，常見症狀如慢性咳嗽（尤其是夜間咳嗽）、胸悶、呼吸困難、喘鳴等。臨床上氣喘的治療共分五級，輕度及中度氣喘通常以前三級的治療就能獲得控制，若控制不佳、持續惡化為嚴重型氣喘，則需以第四、五級的藥物組合來治療。

●精準化治療時代來臨！5旬婦嚴重氣喘靠生物製劑重獲新生

許超群主任提到，嚴重型氣喘可分為數種不同的類型，有的病人免疫球蛋白E過高，有的病人嗜酸性白血球數目過多，有的病人兩者都高，或都不高。這些不同類型的氣喘，用藥的原則都不一樣，建議嚴重型氣喘病人應主動尋求專業的氣喘醫師治療，並了解自身嚴重型氣喘類型，以利對症下藥有效控制。

隨著醫學發展持續進步，氣喘現已進入精準化治療時代，目前台灣已有多種治療成人嚴重型氣喘且獲健保給付的生物製劑。許超群主任說明，嚴重型氣喘的治療目標包括改善氣喘症狀、降低急性惡化風險，及減少口服類固醇劑量。對於無法以傳統吸入型藥物有效控制的嚴重型氣喘病人，合適的生物製劑治療將有機會大大改善氣喘病況與生活品質。

許超群主任分享，門診有一名中年女性，自小罹患氣喘，長大成人後因氣喘急性惡化住院、進出急診室的頻率更是多不勝數，後因症狀長期失控而加劇，該病人經原治療診所轉至高醫後，評估確認該病人為嗜酸性白血球數目過多的嚴重型氣喘，在醫療團隊建議下，該病人開始以生物製劑治療，施打幾個月後症狀即明顯改善。

使用至今約一年，該病人不僅未再發生嚴重的急性惡化，氣喘症狀亦大幅改善，肺功能檢測甚至進步將近三成，有別於以往行動力因氣喘而受限，該病人現在可與朋友登山健行，生活品質大幅提升。

許超群主任補充，各種生物製劑使用方式及頻率不盡相同，建議病人可與醫師討論選用施打週期與回診頻率相近之藥物，避免忘記回診施打而影響服藥順從性，導致氣喘控制效果降低。生物製劑目前僅做為輔助型治療用藥，病人仍需配合醫囑規律使用控制型藥物，切勿因使用生物製劑而擅自停用原有控制型藥物。

許超群主任說，過去成人嚴重型氣喘使用生物製劑治療的健保給付規範較嚴格，僅能繼續使用口服類固醇並忍受其副作用。所幸今年11月起，放寬18歲以上成人嚴重型氣喘生物製劑給付限制。(圖/健康醫療網提供)

●11月起生物製劑健保規範放寬 助提升嚴重型氣喘病人生活品質

許超群主任說，過去成人嚴重型氣喘使用生物製劑治療的健保給付規範較嚴格，部分病人因嚴重度未達標準，僅能繼續使用口服類固醇並忍受其副作用。所幸今年11月起，放寬18歲以上成人嚴重型氣喘生物製劑給付限制。原規定過去12個月需有4次（或以上）因急性惡化需使用全身性類固醇，且其中至少一次因氣喘惡化而急診或住院才符合資格，目前4次（或以上）之規定調降為2次（或以上）即符合資格，預計可造福更多成人嚴重型氣喘病人，提升其生活品質。

許超群主任提醒，成人嚴重型氣喘病人應積極正視氣喘，主動尋求具氣喘專業的胸腔內科醫師治療，避免氣喘更為惡化。唯有積極配合醫師治療、定期回診追蹤，才能穩定控制氣喘，保有良好生活品質。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)