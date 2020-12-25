台大醫院獨步全球的馬祖幽門螺旋桿菌除菌計畫，改寫胃癌臨床治療指引，並登上國際頂尖醫學期刊《Gut》封面，不但能有效預防胃癌發生，胃癌未來也有望成為罕見疾病。

台灣每年新增3500至3800名胃癌患者，胃癌是國人10大癌症死因第8名，超過8成胃癌由幽門桿菌引起。台大醫院院長、消化道權威醫師吳明賢表示，幽門螺旋桿菌會造成胃部持續慢性發炎，引發慢性萎縮性胃炎或黏膜腸上皮化生的癌前病變，最後發展為胃癌，如果去除體內的幽門桿菌，就能預防幽門桿菌導致的胃癌。而台大醫院在馬祖長達15年的大規模社區防治經驗，證實根除幽門螺旋桿菌後，有效降低胃癌的發生率及死亡率。

台大醫院內科部主治醫師劉志銘表示，幽門桿菌具傳染性，在家庭內幽門桿菌容易透過共食共杯傳染，最新調查顯示台灣成年人胃幽門螺旋桿菌盛行率是31%，全台有590萬人感染幽門桿菌，避免感染幽門桿菌，衛生很重要。

超過8成的胃癌與幽門桿菌有關。(示意圖/Pixabay）

●幽門桿菌全面根除法 胃癌發生率及死亡率雙降

馬祖過去為全台胃癌發生率最高的地方，台大醫院在中央及地方政府支持下，從2004年至2018年在馬祖推行「全面根除法」，對馬祖年齡30歲以上且幽門螺旋桿菌呼氣檢驗呈陽性的居民實施除菌治療。

15年的時間進行了六輪大規模篩檢和根除治療，共檢測7,616人，整體群眾篩檢涵蓋率達到85.5％，除菌治療轉介率為93.5％。目前馬祖地區幽門螺旋桿菌盛行率已從64.2％降至15.0％，而每人年的再感染率不到1％。萎縮性胃炎和腸上皮化生的發生率和嚴重程度也降低。

與1995～2003年的歷史控制時期相比，在除菌治療期間，最關鍵的數字是，馬祖胃癌發生率下降53%，死亡率也下降25%，預期2025年可進一步下降胃癌發生率達68%，死亡率降低39%，消滅胃癌對當地居民生命的威脅。

為找到有效的除菌處方，以及了解社區內無症狀的民眾接受除菌治療是否會產生抗藥性問題、是否增加胃食道逆流和代謝症候群，台大醫院成立「台大醫院臨床試驗中心」及「台灣消化道疾病與幽門螺旋桿菌臨床試驗聯盟」，進行一連串臨床試驗。

劉志銘指出，台大選用的藥物組合經研究團隊追蹤4年，發現再次感染的機率很低，一次療程只會有短暫的抗藥性，最快患者體內的菌相2個月內就可恢復原狀，也不會有副作用，而且多數人一生只要接受一次除菌治療。

●台大醫院引領訂出26條胃癌防治國際準則 胃癌未來可望成為罕見疾病

馬祖的大規模除菌治療是世界第一個使用此策略來預防胃癌的計畫，長期追蹤證實大規模篩檢與根除幽門螺旋桿菌，可顯著降低胃癌的發生率及死亡率，對於胃癌防治提供了重要實證，有助為全球幽門螺旋桿菌除菌治療及胃癌防治提供完整依據，也讓胃癌未來可望成為罕見疾病（年發生率每10萬人小於6）。

台大醫院不但依據馬祖經驗提出胃癌防治的解方，也據此訂立國際認可的胃癌防治國際準則。2019年9月，台大醫院邀請來自11個國家及地區的28位專家，於台北舉辦的亞太消化系醫學會會議中，針對預防胃癌的幽門螺旋桿菌篩檢與根除研究進行討論，最後有26項條文達成共識，成為國際準則。這項傲人的成果刊登於今年12月的頂尖期刊Gut，並獲選為雜誌封面。

台大醫院研究團隊以獨步全球的馬祖幽號桿菌除菌計畫實證結果，改寫臨床治療指引，登上國際頂尖期刊《Gut》封面。(圖/台大醫院提供)

●除菌治療健保有條件給付 有消化性潰瘍及胃癌家族史民眾可先篩檢

胃癌防治新26準則主要結論包括：基於在胃部發生癌前病變前就根除幽門桿菌，對胃癌防治效果最好，除非有其他考慮，否則最好根除幽門螺旋桿菌來降低無症狀者發生胃癌的風險；對易受傷害的族群（比如胃癌患者的一等親）更應給予幽門桿菌篩檢與治療，預防胃癌發生；對胃癌風險較高的群體也應考慮大規模篩檢和根除幽門桿菌。

由於兒童及青少年腸胃道菌相還在發展中，目前醫界不建議未成年除菌，「除菌治療目前只針對20歲以上成人，」吳明賢建議，民眾若有消化性潰瘍、胃癌的家族史，20歲以後可自費篩檢。

如果檢查出有幽門桿菌，目前健保對胃部有症狀又有潰瘍，以及有症狀又有家族病史者，給付除菌治療；無症狀但帶菌者健保無給付，建議自費除菌。除菌治療不只預防胃癌，還能改善消化道不適症狀。感染幽門桿菌的早期胃癌患者，在接受根除性胃癌切除後，治療幽門桿菌也能降低復發風險。

(中時新聞網)