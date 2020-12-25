台大醫院院長吳明賢，在接受《財訊》專訪時，談到擔任院長數月的心得，快人快語的他，忍不住要對外界看待醫院獲利的迷思，發點小小牢騷。以下為吳院長第一人稱的視角。

每年人家在說醫院賺多少，看到這個我都不是很愉快。

大家都說台大醫院很賺錢，但扣掉業外收益，其實我們醫療本業只有3％，毛三到四（編按：亦即電子代工業常感嘆毛利率只有3-4％，低的可憐）。你要想的是，集合全台灣最優秀的人，100年的經驗，這麼好的制度，只創造3％的利潤？哪裡出了問題？是給付的問題，這就是我之前說的：有價值沒價格。因為價格是健保在定，第三者付費，民眾不會珍惜。台大醫療體系一年營業額超過300億元，賺個10億元有什麼過分，連科技業老闆都說我們毛利率太低了！真的是血汗醫護。

我心目中的那個以病人為中心，人才、制度、文化為三角形的架構，下面底要夠穩，還要有一個健全的財務，這是我擔任院長後比較注意的。台大醫院已經很擁擠，有一些新計畫正在進行，手術房與門診空間不夠，兒醫旁要蓋健康大樓，給五官科做門診，也會有手術房。護理同仁沒有宿舍，將來也會蓋林森大樓與仁愛大樓，都是我們拿自己的錢出來，台大醫院從政府的補助愈來愈少了，以前還有從教育部一年10億元，現在只有4億多元。

當然我們也自立自強，沒什麼埋怨，但有時候我覺得，好像政府覺得台大醫院資源夠了，每次在看財務報表，都在想應該要繳一些回來，可是我們還是要繼續發展呀！比方說外牆要花錢翻新，又好像新冠疫情，手套本來一個5元，漲到17元，雲林還買到20元以上。

我們還是要繼續維持品質，台大是世界一流的大學醫院，不是只有提供醫療照護，還要提供教育與研究。台大的醫研部一年要花3.7億多元的經費，明年超過4億元，別人多少我不知道，但我們自己掏腰包，對我們而言我覺得很多。我們有使命，不只醫療，還有教育與研究的任務。

假如不當院長，我都不用煩惱，本來只想人才、制度、文化，現在還要有一個健全的財務，才能永續、有下一個100年。追求卓越不難，如何維持卓越才困難。

(中時新聞網)