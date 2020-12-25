年輕的時光是美好的，但卻很匆忙，讓人有抓不住的錯覺，作為女人中年後更有成熟的魅力，綻放最美好的姿態。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，以下5個生肖的女人中年以後變得越來越有氣質，手中錢財也豐厚起來，活得最漂亮！

▍1.屬鼠女

屬鼠女不僅勤勞，而且美麗，堪稱秀外慧中。機會是給有準備的人，而上天也會眷顧勤奮之人，所以屬鼠女在中年以後會收穫許多的財富，工作中也會得到晉升，坐上高層的位子，同時個人氣質越來越好。屬鼠女不光財運好，家庭也是興旺發達，幸福滿滿。

▍2.屬羊女

屬羊女溫柔大方，懂得體貼人，和他們在一起總會讓人感覺心情舒暢。他們熱情活潑，不被世俗牽絆，內心有一份難得的天真，即使人到中年，外表依然非常年輕，完全看不出真實年齡。他們勤勞能幹，會在事業上有所成就，絲毫不比男人差，會投資，手中錢多，越老越富有，越活越漂亮。

▍3.屬兔女

屬兔女善良守本分，他們從不與人爭搶，不善於表現自己，多是在默默積累能量。中年開始他們能力突顯，精神飽滿，時來運轉發大財。再加上良好的人際關係，生活中受大家喜歡，把自己的日子過得精采，心情舒暢，人變得比年輕時還漂亮。

▍4.屬豬女

屬豬女為人真誠坦白，不玩心機，不太在意外人的看法，活得很自在，所以哪怕是歲月從他們身上劃過，也看不到痕跡。他們對人生有大智慧，對生活不抱怨，不強求。這樣的女人最有福氣，屬豬女後半生錢財大旺，事業穩定家庭幸福，富足安康。

▍5.屬猴女

屬猴女很有福氣，走到哪裡財運就跟到哪裡，不需要靠誰，日子都能過得令人羨慕。步入中年更成為大家羨慕的對象，家庭方面家人和睦相處，身體健康，事事如意。財運方面存款也不斷上漲，有一大波好事向屬猴女靠近。

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(中時新聞網)