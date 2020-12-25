萊豬將在明年元旦開放進口，立法院24日針對行政命令及修法草案，上演表決大戰。民進黨立委林淑芬、劉建國棄權未投票。民進黨前立委李俊毅對此表示，下一次選舉，他們會碰到政治上的一個處罰。前民進黨立委沈富雄則直言，林淑芬不會。

李俊毅在政論節目《少康戰情室》中表示，民進黨立委要去投票，跟黨團決議不一致的，大概處罰也不會很重，就是罰款。一次1萬，那就還好。如果動員這麼多的話，就罰幾萬元。其他若說要處他，恐怕在現在民進黨黨團的制度，是不可能的。

李俊毅認為，如果說民進黨有一個決議，說我們全黨要支持現在政府的這個做法，若有人故意要去違反，那這個就不一樣了。像民進黨中常會、中執會沒有做成這個決議的，也就沒有黨紀的問題；既然沒有黨紀問題、也就沒有黨團的這個處罰，除了罰款之外，額外的一些處罰，他們是還可以。

李俊毅指出，棄權未投票的立委，唯一有可能受到的大壓力就是政治，也就是說，這個4年一選，下一次選舉，不管選什麼，會不會碰到所謂政治上的一個處罰，要看綠營的支持者對他們滿不滿意。沈富雄此時跳出來說，林淑芬不會。

李俊毅回應說，林淑芬會去面臨這樣的狀況，但是她是OK的。李俊毅接著指出，因為事實上萊劑的問題，現在在地方是不分藍綠，大家都擔心。

(中時新聞網)