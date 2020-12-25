最近台灣天氣都收到東北季風影響，北台灣陰雨綿綿、降雨不斷，尤其東北半部到宜蘭地區還會出現局部較大雨勢，讓北部人苦喊「都快發霉了！」不少人在家都會打開除濕機，來解決濕氣太重困擾，不過一名網友認為，開了除濕機後，發現「已降30度」，但體感卻沒有特別變化。對此，網友點出最大差異。

原PO在PTT上詢問「房間濕度是什麼概念？」他發現房間內除濕機上顯示，濕度高達85度，於是馬上啟動除濕，不過當濕度降為55度後，卻發現體感沒特別改變。好奇問網友「究竟濕度85度和55度對人體感受的概念是？」

文章曝光後，網友指出，有開除濕跟沒開除濕最大差異在「房間裡會發霉，長壁癌和潮濕蟲」、「棉被，你躺下去睡差別很大，溼氣重棉被就溼，像尿床」，也有人說「有關節炎就知道」。

另外，還有網友更直白地解釋，「濕度低感覺比較不會冷，濕度高會冷到骨子裡。」基本上，55度已算是舒適濕度，若再低就會變很乾燥。甚至，網友指出，也不一定要添購除濕機，其實「夏天開冷氣，冬天開暖氣」就可以兼除濕了。

(中時新聞網)