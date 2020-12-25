演藝圈「潛規則」時有所聞，大陸當紅女星楊冪昔日接受節目專訪，也坦言曾遇過潛規則暗示，幸好她當時年紀小，因此得以裝傻蒙混過去。其實攝影師蔣嘉文2017年也曾在吳宗憲主持《綜藝大熱門》，爆料一位大陸女星睡遍全劇組的驚人故事。

蔣嘉文說以前參與過一部古裝戲拍攝，女主角是台灣女星，而女二、女三與女四都是大陸女星，而他接下來要說的事情，正好就發生在女三身上。他說那時候劇組把飯店整層租下，所以外面人是進不到他們住的那一層。

【影劇圈黑暗面！聽說潛規則都是真的？】

然而有一天恰巧提早收工，他突然發現這位時常找工作人員串門子的女三，這次串門子串到他隔壁的製作人房，當天晚上還聽到對方曖昧的「修床聲」，讓他感到相當奇怪，而沒多久隔壁又傳來上廁所的聲音。

「你只要拍像縮時，她今天可能在這邊，隔天可能在那邊。」蔣嘉文此話一出也讓眾人驚訝：「她串門子睡覺啊！」蔣嘉文更直言從隔天拍攝狀況，誰對女星特別好，就可以知道女星昨天去跟誰睡覺了，「我們整個劇組應該都表哥表弟相稱了吧！」此外，網友在影片下方的留言也洩玄機，「阿咪老師提示的也太明顯了。」

(中時新聞網)