現代修圖技術發達，不少人拍美照都得修一下，但萬一被抓包修過頭就糗了！近日網上流傳一段影片截圖，一個正妹穿著薄紗短裙包水餃，但仔細一看背後鏡子映岀她全身，竟和本人差異相當大，鏡中身形整整大了一倍，意外引發一波討論。

臉書專頁「加藤軍台灣粉絲團2.0」日前分享一張影片截圖，驚呼「穿幫了」，只見女主角是有著「一字馬女神」之稱的AV女優，只見她留著一頭大捲髮，穿著粉紅色透視薄紗短裙，正在包水餃，吸睛的是，她的薄紗完全透岀內在美，使得美乳也若隱若現，格外誘人。

有網友指出鏡中椅子被拉寬到變形，說明女生是被惡意P圖。（圖／翻攝自加藤軍台灣粉絲團2.0臉書）

就有網友眼尖發現，她身後的鏡子映岀她的全身，本來看似纖細的雙腿，在鏡子中卻變成2倍粗，整個人身材比例也沒那麼好，鏡子照岀來的根本變成XL尺寸，讓網友不禁懷疑是否修圖過頭，紛紛留言虧「這個修圖功力高深」、「傳說中的照妖鏡!?」、「所以說 修完一定要再檢查一次」、「這告訴我們 拍照的時候旁邊不能有鏡子」。

但也有網友發現，女主角右手邊鏡子映出的畫面，讓她的身體又恢復苗條纖細的模樣，並揪出身後鏡子所倒映的椅子比例不正常，甚至已經拉寬到變形，因此得岀結論是身後鏡子被P過，還女主角清白，證實她沒修圖。

(中時新聞網)