台灣事隔253天再爆新冠肺炎本土案例，新北市長侯友宜防疫開第一槍，侯友宜第一時間就決定，停止耶誕城內所有的戶外集會型活動，但是欣賞貨櫃屋、燈飾、光雕秀不受影響。資深媒體人韋安表示，侯友宜能成事的「秘密」，就是他的「警察性格」。

韋安在臉書貼文表示，台灣再爆發本土案例，侯友宜防疫開第一槍，跨年活動停辦，被網友一片狂讚「動作快」。侯友宜能成事的「秘密」其實很簡單，就是他的「警察性格」︰一，警察要能發現問題，解決問題，而不是不面對問題，甚至製造問題。侯友宜在市政上依然是這種風格。而且很喜歡別人提出問題和批評，不然問題永遠存在；二，「做了才説」或者「做了也不說」。刑警破案不能敲鑼打鼓，不然嫌犯早跑了，因此宣傳不重要，市民感受到「有人在做事」才重要；三，團隊、紀律、榮譽加做事，是侯友宜對部下的最低要求，不搞花樣和嘴炮。

韋安認為，侯友宜防疫時常能超前部署，就是整個團隊，時刻滾動式地因應檢討問題，所以應對方案很快出來，侯就立即執行，因警察性格最容不得犯錯，尤其是對「會要命」的事。

爆本土案例！侯友宜防疫開第一槍，跨年活動停辦，被網友一片狂讚：動作快 侯友宜能成事的「秘密」其實很簡單，就是他的「警察性格」 一，警察要能發現問題，解決問題，而不是不面對問題，甚至製造問題。侯在市政上，依然是這風格。而且很喜歡別人提出問... 由韋安發佈於 2020年12月24日 星期四

(中時新聞網)