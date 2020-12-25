詐騙集團猖狂，每位民眾幾乎都接過詐騙電話，讓人不慎其擾。一名男網友表示，自己接到一通電話，對方稱他剛剛在海外刷了90萬元，馬上就驚覺對方是詐騙集團，回了一句話卻讓騙徒傻了，愣住5秒後說「你這樣回答我要接什麼」，笑翻網友。

男網友24日在臉書《新竹爆料公社》PO文表示，自己接到電話，對方開頭就稱是XX銀行，稱他剛剛在海外刷了90萬元，有禮貌地詢問「是您本人刷的嗎？」

原PO馬上發現對方是詐騙，妙回：「是我本人刷的沒錯，我買了頭大象，怎麼了嗎」，這一句讓詐騙集團的人傻了，當場沉默5秒，接著爆粗口：「X！你這樣回答，我都不知道該接什麼了」。

原PO說，他反問「你是詐騙吧」，沒想到對方爽快承認：「我是啊」，接著假裝自己是記者，想寫一篇詐騙現象的報導，約對方訪問，還會給採訪費。騙徒一聽後反嗆：「我怎麼知道你是不是詐騙集團」，接著掛電話。

網友看到後笑翻：「學起來了」、「這招不錯」、「詐騙集團擔心被詐騙是哪招XD」、「遇到高手了」，不過也有人指出，其實這個梗很早之前就出現在大陸了，原PO只是改編一下拿出來娛樂大家。

(中時新聞網)