萊豬相關九項法案在立院表決，執政黨雖以人數優勢輾壓過關，但黨內仍有林淑芬、劉建國、江永昌棄權不挺萊豬。對此，精神科醫師以「楚雖三戶，亡秦必楚」來形容。他解讀，這不只代表蔡英文的蠻橫統治壓不住黨內反彈聲音，也反映了反萊豬民意有多麼熾烈，他看好未來反萊豬公投一定能成功。

沈政男在臉書上分析，蔡英文強推萊豬，就是專制的（paternalistic）施政風格展現。他解釋，以萊豬這麼讓人民在意的議題，如果你是一個信仰民主的領導人，是不是在選舉前應該提出來，聽聽大家的看法？結果是零作為。蔡英文的理由很簡單，也就是開放萊豬是行政命令，連立法都不用！當然也不用在選前提出。因為，她認定吃萊豬不會怎樣，而開放萊豬就是對台灣有利！

沈政男批評蔡英文，從萊豬議題可以看出，她對台灣民主政治來說，根本是過時的政治人物了，她不是真正的民主信仰者，就只是高高在上要來下指導棋的人。

沈政男認為，今天三位跑票的綠委，就是對蔡英文領導風格的一個明確反彈。事實上敢怒不敢言的一定更多，因為，你不用選舉了，但我還要呢！比如蔡其昌，被萊豬這樣一踩，根本難以問鼎2022台中市長了。

因此，接下來反萊豬陣營必須利用蔡英文與其他民進黨人之間的矛盾，而方法就是把支持萊豬的不管是縣市長或民代一一凸顯出來，讓人民知道他們對食安的態度。尤其在三位綠委跑票以後，更可以質問：別人可以反對蔡英文，為什麼你們必須奴從？

沈政男指出，未來只能靠828反萊豬公投來補救。蔡英文現在靠著防疫成果，有恃無恐，到了八月疫情緩和，這樣的效果就會迅速消退。只要五百萬人出來投反萊豬，就可以讓蔡英文再上一堂民主補修課，就好像2018年底一樣。非常簡單。

(中時新聞網)