Rockets guard James Harden will be required to isolate until Friday and continue to test negative for the coronavirus before being cleared to return to play, sources tell ESPN. He should be available to play Saturday vs Blazers. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 24, 2020

最近因為跑去女性友人派對，又沒戴口罩遭到聯盟罰款5萬美元的火箭「大鬍子」哈登，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基25日爆料，他將預計隔離到美國時間耶誕節當天，且必須連續4天通過新冠檢測，應有機會能在27日出戰拓荒者。

火箭昨天新球季遭遇雷霆的開幕戰，因為哈登違反聯盟健康與安全守則遭到停賽，包含沃爾、考辛斯；小肯揚馬丁等火箭球員也因疑似接觸感染者遭到隔離，造成火箭昨天根本湊不滿規定的8人出賽，也讓火箭官方宣布這場比賽延期。

儘管沃神說得輕描淡寫，表示哈登或有機會在27日飛往波特蘭出戰拓荒者，可是哈登至少隔離到26日才可出關，等同他至少快要5天以上沒有練球，還要一出關就飛到波特蘭，哈登可以如願出賽機會確實不高，更何況隊友狀態不明。

所以接下來火箭能否順利進行本季首場例行賽，目前還有不少變數，假如火箭繼續傳出新冠檢測呈現陽性球員，仍有可能繼續延賽，只是火箭真的還要繼續留下哈登這顆不定時炸彈嗎？畢竟當前或許就是趕緊請走這個「瘟神」的最佳時機了。

(中時 )