最近因為跑去女性友人派對，又沒戴口罩遭到聯盟罰款5萬美元的火箭「大鬍子」哈登，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基25日爆料，他將預計隔離到美國時間耶誕節當天，且必須連續4天通過新冠檢測，應有機會能在27日出戰拓荒者。

火箭昨天新球季遭遇雷霆的開幕戰，因為哈登違反聯盟健康與安全守則遭到停賽，包含沃爾、考辛斯；小肯揚馬丁等火箭球員也因疑似接觸感染者遭到隔離，造成火箭昨天根本湊不滿規定的8人出賽，也讓火箭官方宣布這場比賽延期。

儘管沃神說得輕描淡寫，表示哈登或有機會在27日飛往波特蘭出戰拓荒者，可是哈登至少隔離到26日才可出關，等同他至少快要5天以上沒有練球，還要一出關就飛到波特蘭，哈登可以如願出賽機會確實不高，更何況隊友狀態不明。

所以接下來火箭能否順利進行本季首場例行賽，目前還有不少變數，假如火箭繼續傳出新冠檢測呈現陽性球員，仍有可能繼續延賽，只是火箭真的還要繼續留下哈登這顆不定時炸彈嗎？畢竟當前或許就是趕緊請走這個「瘟神」的最佳時機了。

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(中時 )

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