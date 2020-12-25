桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安等4位民進黨縣市長，今天跨過第二任期過半，如果入閣或是參選其他職務出缺不用補選，4人未來動向牽動政治版圖。學者袁鶴齡表示，其中，鄭文燦已有卡位內閣的態勢。

中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡，近日接受香港媒體《中評社》專訪時表示，鄭文燦的政治實力堅強，除了2018年順利連任外，也是直轄市長施政滿意度的前段班，甚至是2024總統大選的熱門人選。鄭最近全台走透透，過程中都有民進黨要員同框背書，已有卡位內閣的態勢。

袁鶴齡，林右昌、林智堅、潘孟安的政治發展相對有風險，延續政治舞台，唯有往中央歷練，或是繼續選舉。例如，先前傳出基隆市長林右昌可能轉戰台北市長、新竹市長林智堅可能轉戰桃園市長等。雖然3人的風評都不錯，但若真的要轉戰其他縣市長選舉，都還是得面對在地經營的挑戰。3人還得考慮一個問題，也就是民進黨政府的政策爭議連連，引起民怨，很可能衝擊2022年選情。他們比較保險的方式，仍然是往內閣卡位，但假如無官位可做，或是民進黨中央有徵召參選規畫，3人就要有政治聲望受挫的心理準備。

袁鶴齡指出，4位首長目前最保險的做法，仍是做好做滿，然後在2022九合一選舉擔任抬轎手，順利讓民進黨政權能夠在自己的縣市承接下去。這樣在往後的政治路上，才得以累積政治聲望，獲取更大的發揮空間。

(中時新聞網)