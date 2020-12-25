非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）主任恩肯加松今天表示，另一種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新變種病毒似乎已在奈及利亞出現，但他也警告，需要進行更多調查。

英國與南非已雙雙通報，境內出現傳染力似乎更強的SARS-CoV-2（新型冠狀病毒學名）新變種病毒，這引發新的旅遊限制及市場動盪。

恩肯加松（John Nkengasong）在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）進行線上記者會時指出：「這種病毒的種系（lineage）與英國及南非的病毒種系不同。」

恩肯加松還說：「我們在奈及利亞看到的那種（病毒）具有501突變，這是基於目前相當有限的資料。」他指的是名為501.V2的新變種病毒，南非公衛官員18日宣布當地發現這種病毒。

恩肯加松表示，奈及利亞疾病管制暨預防中心及當地的「非洲傳染病基因組學卓越中心」（ACEGID）將針對更多樣本進行研究。（譯者：陳正健）1091225

(中央社)