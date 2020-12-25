非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）主任恩肯加松今天表示，另一種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新變種病毒似乎已在奈及利亞出現，但他也警告，需要進行更多調查。
英國與南非已雙雙通報，境內出現傳染力似乎更強的SARS-CoV-2（新型冠狀病毒學名）新變種病毒，這引發新的旅遊限制及市場動盪。
恩肯加松（John Nkengasong）在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）進行線上記者會時指出：「這種病毒的種系（lineage）與英國及南非的病毒種系不同。」
恩肯加松還說：「我們在奈及利亞看到的那種（病毒）具有501突變，這是基於目前相當有限的資料。」他指的是名為501.V2的新變種病毒，南非公衛官員18日宣布當地發現這種病毒。
恩肯加松表示，奈及利亞疾病管制暨預防中心及當地的「非洲傳染病基因組學卓越中心」（ACEGID）將針對更多樣本進行研究。（譯者：陳正健）1091225
(中央社)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。