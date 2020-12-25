女星范瑋琪今年初因不滿政府禁止口罩出口，在私人臉書爆粗痛譙行政院長蘇貞昌「狗官」，雖然緊集刪文道歉，仍遭網友留言撻伐，事情過了快一年，她25日深夜在臉書發文吐心聲，並再次道歉：「我在自己的私人帳號說了不得體的話，傷害了行政院長以及大多的台灣同胞，我比誰都難受。」

范瑋琪表示，知道很多人已經對他貼上永遠撕不下來的標籤，「我道歉無數次，沒有一天不在懊悔裡」，坦言一整年沒工作，也沒想過錄製好的專輯有重建天日發行的一天，自己深切反省後，把一切工作停下腳步，學習說話表達的藝術，「我非聖賢，不可能永遠不犯錯，我說錯話了，但，我也沒有再去唱歌工作，要說真的沒有傷害我是說謊的，騙人的」。

范瑋琪提到自己相信人性本善，也深刻體悟了大環境要教給她的社會功課，並內疚地向孩子喊話：「無論風雨，無論謾罵，無論與論如何傷害我全家人尤其是我什麼都還不懂的孩子，媽媽錯了，媽媽沒有好好保護你們，媽媽自責！」

范瑋琪表示，希望傷害能衝著她就好，請求大家放過她的家人，承諾自己會更謹言慎行，為年初的行為再次道歉，並期待一個不再有怨恨仇視看待世界的未來，最後央求喊話：「給我一個重新改變的機會吧」。

(中時新聞網)