英國與歐洲聯盟達成貿易協議，雖然還需英國國會與歐洲議會審查表決，但雙方的分手程序大致底定。英相強生表示，英國和歐盟達成了循加拿大式的貿易協議。協議內容據知長達2000多頁。

英國與歐盟徹夜談判，趕在耶誕節前夕敲定脫歐貿易協議。英國首相強生（Boris Johnson）召開記者會表示：「我們終於拿回對法律與命運的控制權。」他表示，雖然談判過程很「激烈」，但這是一個對於「歐洲全體都好的協議」，將能刺激就業與繁榮。

強生表示，英國和歐盟達成一個全面、加拿大式的貿易協議，將能保障就業，同時也讓英國貨品零關稅、零限額銷售至歐盟市場。「這份協議甚至可以讓我們的企業和歐洲朋友做更多生意。」

強生宣稱，這份協議涵蓋6680億英鎊（約新台幣25.4兆元）貿易額。「每日郵報」表示，根據英國政府內部統計，英國在43％議題上「贏得」主導權，相較下歐盟僅有17％。

強生表示，他希望英國國會能在30日表決協議。協議同時也需要歐洲議會表決。歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）是最早提出英國與歐盟貿易協議應該循加拿大模式的人。

歐洲聯盟與加拿大雖然在2009年就開始談判，但直到2017年才簽署全面經濟貿易協定（CETA）。雖然強生聲稱英國與歐盟簽署「零關稅、零限額」的貿易協議，但CETA其實沒有完全達成這一點，雞蛋、肉品等出口商品仍有關稅，且CETA幾乎不涉及金融服務，但這對英歐貿易協議非常重要，因此詳細內容仍有待協議公布。

不過，英國與歐盟終於趕在平安夜達成協議，令正因為疫情所苦，擔心無協議脫歐會造成更多混亂的商界鬆了一口氣。英國預算責任局（Office for Budget Responsibility）曾警告，若無協議脫歐將重創明年國內生產毛額（GDP）達2％，並會導致大批失業潮。

英國廣播公司（BBC）報導，威爾斯首席大臣德瑞克福特（Mark Drakeford）表示，有協議總好過無協議，但他仍批評政府直到現在才達成協議，距離過渡期結束、正式脫歐只剩一星期。

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）則表示：「脫歐在違反蘇格蘭的意願下發生，沒有任何協議能夠彌補脫歐對我們造成的損失。現在是我們決定自己的未來、成為一個獨立歐洲國家的時候。」

蘇格蘭多數民意從一開始就未想過脫離歐盟，如今可能想再度嘗試成為一個獨立國家，然後重新申請加入歐盟。（編輯：徐崇哲）1091225

(中央社)