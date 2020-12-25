群益投信基金管理人林瑞玲（中）被移送北檢複訊。（張孝義攝）

群益投信資產管理部專業副總經理謝志英（中）被移送北檢複訊。（張孝義攝）

檢廉偵辦勞動基金炒股案24日發動第5波偵查，台北地檢署檢察官黃筵銘指揮廉政署北調組，兵分5路，搜索群益證券投資信託，並將資產管理部專業副總經理謝志英、基金管理人林瑞玲、研究員湯明真約談到案，25日凌晨移送北檢複訊，檢方漏夜偵訊中。

勞動基金炒股案檢方目前已經羈押勞金局前組長游迺文、寶佳資產執行長唐楚烈、投資主官邱裕元、復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢，此外，統一投信資深副總經理闕志昌、基金經理人郭士慶、孫民承、研究員俞建業則交保。

檢廉懷疑，游迺文利用他對群益投信公司接受基金運用局全權委託的代操業者，擁有管理、督導及考核等權限，分別違法不當指示該公司人員即被告謝志英等人，違背專業投資判斷，以該等公司接受全權委託代操之勞動基金資金（包含勞工保險基金、新制勞工退休基金、國民年金保險基金、積欠工資墊償基金），各自進場大量買進遠百公司股票，藉以讓同案被告唐楚烈、邱裕元等人順利出脫持股套現獲利，全案朝違反《證券投資信託及顧問法》、背信、圖利及操縱股價罪偵辦。

(中時 )