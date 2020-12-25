珪藻土含石綿出包，台灣宜得利公告62件商品下架。（圖擷自宜得利官網）

台灣宜得利24日公告含有石綿的珪藻土商品退貨方式。(圖擷自宜得利家居粉絲專頁)

日本珪藻土商品出包！台灣宜得利家居昨（24）晚發出重要公告，公司銷售的111件珪藻土商品中，有9件含石綿成份（台灣有銷售8件），另有54件產品仍在調查中，台灣市場總計62件商品停售，若有買到含石棉商品，消費者可持發票及商品至門市退貨。

宜得利家居（NITORI）在公告中提到，自12月 18日（五）日本總公司於日本官方網站

公告關於珪藻土商品「サラサラコースター テラゾーST」的自主回收通知後，敝公司已確認尚有其他商品含有石綿材質，故在此做出相關說明。目前敝公司已開始確認全部商品。「確認含有石綿材質」之商品已下架停售，「未完成確認」的商品則暫停販賣，實體門市以及網路購物販賣中之商品，則均為已確認不含石綿材質。對於造成顧客的顧慮及困擾，敝公司深感抱歉。

宜得利家居提供「含有石綿」以及「確認中」、「不含石綿」商品的清單供消費者參考，另請手邊持有「含有石綿」以及「確認中」商品的顧客，立即停止使用，並以兩層塑膠袋包裝後以膠帶封口妥善保存，勿作為一般垃圾丟棄。若持有「不含石綿」之商品則可繼續安心使用。

宜得利家居提醒，務必留意含石綿材質之商品，在正常使用狀況下石綿不會飛散或漏出，對健康不會造成疑慮。然而若是對商品進行削磨，或是商品有破損時，石綿會有飛散出來的可能性。

宜得利家居表示，顧客若已購買公告含石綿的對象商品，可持發票及商品至鄰近門市進行退貨。至於有關商品貨號確認、商品回收方式、珪藻土踏墊和杯墊等產品的分辦方法，以及相關聯繫管道，宜得利家居也都提供詳細說明。

(中時新聞網)