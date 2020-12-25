「Defense News」24日報導，儘管有一票眾議院的「鐵粉」眾議員支持；但在12月21日公布的2021財年最終國防預算中，提升美陸戰隊長程精準火力(LRPF)能力的研發經費，卻慘遭國會議員大刀砍落。外界憂心，隨著LRPF研發經費遭砍，打擊中共船艦的能力勢必受影響，甚至讓陸戰隊無法貫徹《國防戰略》立下的目標。

報導指出，原本在預算案中，陸戰隊為戰斧飛彈編列1.25億美元(約新臺幣35.97億元)，為陸基反艦飛彈(GBASM)編列6400萬元(約新臺幣18.41億元)，LRPF則編列7500萬元(約新臺幣21.58億元)。

不過，最終版國防支出法案，不但戰斧飛彈的預算遭砍光，GBASM預算則削減近半，LRPF研發預算則大刀砍去2000萬美元─刪減幅度約25%。另一方面，最終版法案則為CH-53K增加2.5億美元(約新臺幣71.95億元)的預算。

眾議院共和黨錢尼(Liz Cheney)致函參眾議院的撥款委員會，呼籲該委員會重新考慮有關削減陸戰隊LRPF經費一事。錢尼在信中表示，陸戰隊為改造部隊，必須減少重型軍品運輸能力；但國會卻增加CH-53K的預算。

相較之下，LRPF在印太威脅中扮演著高度重要的角色，更是陸戰隊《司令官計畫指導》的核心要素；後者更要求陸戰隊的任務進行革命性轉變，由兩棲強行介入(amphibious forcible entry)轉為在濱海爭奪中獲得制海 (sea denial)能力。

此外，陸戰隊指揮官更強調陸基的LRPF，射程至少不可以少於350浬，才足以在太平洋地區防禦像中共一樣的對手。陸戰隊也希望能快速發展GBASM，並在2023財年部署作戰連。要達成如此緊湊的時程，必須在2021財年持續進行發射器研發與飛彈採購才來得及。

結果，國會決定卻讓陸戰隊跌破眼鏡；陸戰隊想減少重型運輸機，國會卻撥資金讓他購買，還提高未來長程突擊機與未來攻擊偵察機的資金。陸戰隊想增加GBASM與LRPF，預算卻遭大刀一砍。

聯邦眾議院軍事委員會議員蓋拉格(Michael Gallagher)警告，在公布的最終國防預算中，國會增加陸戰隊希望裁減的預算，確削減他們想提高的預算。如果陸戰隊沒有足夠的資源，勢必無法執行已公布的《國防戰略》。因此，這次預算案的背後的邏輯意義不明。

(中時新聞網)