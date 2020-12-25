小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（25日）新聞重點。

【1】人均國債扛23.5萬 10年新高

因應新冠疫情紓困、振興加上前瞻建設所需，財政部所公布最新的國債鐘到12月18日止，每人平均國債負擔突破23萬元，來到23.5萬元，較去年底大幅成長7000元，創近10年新高！

【2】3億補助恐飛了 國產疫苗研發雪上加霜

新冠肺炎疫情全球延燒，疫苗被視為終結疫情的希望所在，在國際新冠疫苗採購尚未明朗之際，國內疫苗研發也傳來進度落後的消息。

【3】萊豬強勢闖關 綠為2022清理戰場

民進黨團在平安夜送給美方開放萊豬進口大禮，從當年的反對到現在大轉彎力推，重創綠委和民進黨的形象。不過，選民擅健忘，府院黨急於清理萊豬戰場，就是希望快刀斬亂麻，避免波及2022年底九合一選舉。

【4】防疫落漆 長榮航空挨罰百萬

長榮航空紐西蘭籍機師不遵守防疫規定，交通部找出法源依據，昨認定長榮航空未善盡管理與執行責任，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》開罰100萬元，這是首度有航空公司挨罰。另該機師不肯戴口罩，指揮中心將開罰3000至1萬5000元不等。

【5】五月天3場演唱延期 損失5000萬

「五月天」原訂今（25日）起在桃園國際棒球場一連舉辦6場「好好好想見到你Mayday Fly to 2021」演唱會，受本土案例影響，相信音樂昨宣布25、26及27日3場演出分別延至1月8、9及10日，持原票券即可在順延場次入座，若無法參加也可全額退票。據了解，五月天此次3場延期，包括場租跟硬體與工作人員雜支共損失5000萬元。

(中時新聞網)