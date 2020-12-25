娛樂8點半》趙麗穎、王一博主演大陸古裝武俠劇《有翡》自開播以來，話題不斷，其中在戲中飾演趙麗穎母親的大陸女星車曉，更因為與趙麗穎同框「不似母女似姊妹」的氣質外型，受到關注。其實車曉在現實生活中來頭不小，曾風光嫁給「山西最年輕首富」李兆會，更斥資5000萬人民幣（約2.1億台幣）舉行盛大豪門婚宴，排場之大至今仍叫人印象深刻。

擁有清麗外型的大陸女星車曉，出身自演藝世家，媽媽是國家一級演員王麗雲，爸爸是六小齡童版的《西遊記》金角大王的扮演者車曉彤，同時也是一名專業配音員。而車曉的爺爺奶奶在文藝界也有很深的資歷。

因此車曉也遺傳了爸媽熱愛表演的基因，在2004年藉著演出電視劇《水兵俱樂部》正式踏入演藝圈，2010年更以馮小剛執導愛情片《非誠勿擾》飾演性冷淡女，獲得金雞百花電影節最佳女配角提名，演技深受肯定。

車曉當年嫁給山西最年輕首富李兆會，奢華婚禮轟動一時。(取自新浪網)

就在車曉演藝事業正要起飛之際，突然傳出她即將嫁給以高達125億人民幣（約546億台幣）身家被封為山西最年輕首富、29歲海鑫鋼鐵集團掌門人李兆會的消息。這段豪門婚姻更一度成為演藝圈中「演得好不如嫁得好」的範本。

李兆會在風光正盛的時候，如願娶得美嬌娘，與車曉在2010年1月舉行的婚禮更是極盡奢華鋪張，喜宴連開3天不收禮，反倒還狂撒600萬人民幣紅包與賓客同歡，禮車多達200多台，斥資5000萬人民幣的豪門婚禮轟動一時。

然而車曉這段令外界羨慕不已的豪門婚姻，僅維持1年3個月就宣告破局。兩人離婚原因眾說紛紜，有一說是車曉、李兆會原本就出生在不同生活圈，久而久之性格不合導致離婚，但也媒體爆料車曉的婚姻破局，是因新生代女星程媛媛介入所致。

恢復單身後的車曉，又能全心投入最愛的演藝事業中。(取自車曉工作室微博)

隨著謠言越演越烈，車曉不得不發表聲明，為自己與前夫澄清，她說李兆會是個內心純良、有情有義的人，對她很好，兩人分開不是因為別人，只是性格不合、分歧太多，同時也否認她拿到3億人民幣天價贍養費的傳聞。

離婚後的車曉，專心在熱愛的演藝事業，罕有緋聞傳出，單身至今；但她的前夫李兆會卻不太好過，在2015年因為投資失利，敗光百億身家，還背負巨額債務，處境落魄。

(中時新聞網)