24日是平安夜，也是布袋戲大師李天祿110歲冥誕。Google為向李天祿致敬，首頁特別製作正在操作戲偶的李天祿塗鴉，年輕一輩的網友或許不認識他，但透過搜尋，也對這位大師肅然起敬，一整天下來，討論度破表。

李天祿1910年12月24日在台北市大稻埕出生，8歲開始學習布袋戲，13歲輟學到父親的《華陽台》布袋戲班當學徒。他在18歲那年，擔任戲班頭手，認識妻子陳茶，1930年入贅陳家。

1932年，李天祿創立《亦宛然》劇團。二戰結束後，布袋戲劇逐漸成為台灣街頭巷尾的主要娛樂，李天祿嘗試以京劇為底本的創新唱腔、身段，蔚為風潮，也讓觀眾倍感新鮮，《亦宛然》紅極一時。

1974年，外國人先後來台拜李天祿為師，開啟他邁向國際之路。1984年，客串演出導演侯孝賢執導的《戀戀風塵》、《悲情城市》等電影。

1998年李天祿過世，結束近90年的戲台人生，他為台灣布袋戲奠定基礎的卓越貢獻，將永遠流傳。

(中時新聞網)