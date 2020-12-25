蔡政府宣布明年元旦開放萊豬進口，立法院會24日處理相關萊豬進口行政命令和相關議題時，民進黨立委林淑芬、劉建國皆棄權未投票，恐遭到黨紀處分。對此，劉建國坦然表示，自己會面對黨紀處分，雖然投票並非與黨團所有決定一致，但「可否容許有一點點不一樣的聲音」？

劉建國24日在臉書發文表示，這並非標新立異，也不是外界所說的豬農給壓力，豬農其實是給很多建議。面對萊豬進口，希望配套措施一定要做好，執政團隊應該要隨之應變、超前部署，他為執政黨立委，則是有督促執政團隊的責任。

劉建國強調，這一年來，台灣成功阻絕非洲豬瘟、積極防堵武漢肺炎，人民對政府極具信賴，所以萊豬的議題更要嚴謹。食品安全除了專業，也在於人民信任，建立信任的過程很辛苦，要崩毀卻很容易。人民在乎的是公部門做得夠不夠嚴謹及正確，點點滴滴都要謹慎小心，不然民心很快又會離去。

劉建國稱，對食安的重視，立場始終沒有變，也曾歷經台灣最大的食安風暴，在7年內大幅修正《食安法》就有8次之多。這幾個月來，在督促美豬進口配套制度的過程中，說實話，有很多工作還沒有健全完善。像是他在衛環委員會質詢提醒，源頭管理原本一開始是逐批查驗，後來為何會變成3批，然後再從3批改成5批，到最後終於回到逐批查驗，光這件事的提醒就至少講了4次質詢，更不要說還有另外的面向與其他後續制度與流程，他內心焦急卻也無奈。

劉建國直言，「如果我的不一樣可以提醒行政團隊更嚴謹來面對這個事情，即使黨紀處分、不被理解或是謾罵，我一切泰然」。

(中時新聞網)