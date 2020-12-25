綠委部隊進議場 沒收民意 在平安夜敲下不平安的鐘聲 ～高金素梅 2020.12.24

立法院昨日（24）處理有關開放進口美國萊豬相關法案，在民進黨人數優勢下，9大行政命令全數輾壓通過，送給美國一個聖誕節大禮。無黨籍立委高金素梅上台發言時，情緒激動痛罵民進黨「為了奉承美國，舉刀自殘」，尤其這個決定受傷的不是民進黨高官，而是學童、勞動人民、上班族、外食族、中低收入家庭，怒轟民進黨「在平安夜敲下不平安的鐘聲」。

高金素梅昨日在立法院發言，指出當天是2020年12月24日平安夜，立法院的民進黨立委像一支紀律嚴明的部隊，進入議場、沒收民意，通過了總統蔡英文頒布的美國萊豬進口行政命令。這是民進黨政府放棄主權，向美國壓力低頭，全面戕害台灣人民健康的開始。

高金素梅指出，中華民國95年10月至當天（12月24日）的現行法律，萊克多巴胺是禁藥，禁止使用；中華民國自今天起，蔡英文頒布的行政命令生效，萊克多巴胺放在美國豬體內，可以食用。高金痛批，這就是民進黨政府的科學矛盾政策：為了奉承美國，舉刀自殘。但是，身體健康受到傷害的，不是民進黨高官立委，是學童、是勞動人民、是上班族、是外食族、是中低收入家庭。

不僅如此，高金素梅直言：「今天是平安夜，但危害台灣人民健康的『不平安鐘聲』卻已經響起」，呼籲大家要牢牢記住，敲響這個鐘聲的，就是出賣國民健康、出賣主權的「民進黨政府」。

(中時新聞網)